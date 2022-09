Zbog kontroverznog pisma Oleni Zelenkoj, Rogeru Watersu otkazali su dva nastupa u Poljskoj. Osnivač Pink Floyda sada je odgovorio na kritike i objavio svoje pismo Vladimiru Putinu.

"Dragi predsjedniče Putin, otkad je Ruska Federacija izvršila invaziju na Ukrajinu 24. veljače ove godine, pokušavao sam iskoristiti svoj mali utjecaj kako bih potaknuo primirje i diplomatsko rješenje koje bi bilo na zadovoljstvo i Ukrajine i Ruske Federacije", glasi početak pisma Vladimiru Putinu kojeg je na svom Facebooku objavio Roger Waters.

Suosnivač Pink Floyda nedavno se našao na meti kritika zbog svojih stavovova u Ukrajini., iznesenih u pismu Oleni Zelenskoj. Prvoj dami Ukrajine tada je izrazio žaljenje zbog rata, ali i zbog naoružavanja Ukrajine američkim oružjem. Volodimira Zelenskog optužio je da je popustio pod pritiscima "ekstremnog nacionalizma".

Zbog tih stavova otkazana su mu dva koncerta u Poljskoj, a krakovski vijećnik Lukasz Wantuch želi da se Watersa proglasi personom non grata u zemlji.

"On jednostavno ne razumije što se događa u Ukrajini", rekao je Wantuch.

"Ako to želite, odj****e!"

Pa tako danas Water javno objavljuje i pismo Putinu.

"Stalno me mole da pišem vama, pa evo ga. Kao prvo, odgovorite biste li voljeli vidjeti kraj ovog rata? Ako je odgovor da, to bi znatno olakšalo stvari. Ako biste također rekli da Ruska Federacija više nema daljnjih teritorijalnih interesa osim sigurnosti stanovništva koje govori ruski na Krimu, u Donjecku i Luhansku, to bi također pomoglo. To kažem jer znam neke ljude koji misle da želite osvojiti cijelu Europu, počevši s Poljskom i baltičkim državama.

Ako to želite, odjebite. Mogli smo isto tako svi skupa prestati igrati očajničko opasnu nuklearnu igru koja je ugodna jastrebovima s obje strane Atlantika.

Tako je, jednostavno raznesite jedni druge i cijeli svijet u komadiće. Problem je u tome, imam djecu i unuke, kako i puno moje braće i sestara po cijelom svijetu i nitko od nas ne bi cijenio takav ishod", napisao je Roger Waters u pismu.

"Bio je to odvratan, agresorski rat"

"Ako sam dobro pročitao vaše zadnje govore, vi biste željeli pregovarati o statusu neutralnosti za suverenu susjednu Ukrajinu? Je li to točno? Pod pretpostavkom da takvo što može biti ispregovarano, takav sporazum značio bi i da se ni jedna zemlja više nikada ne može napasti.

Znam da SAD i NATO napadaju druge suverene države kad ima padne na pamet ili zbog nekoliko barela nafte, ali to ne znači da biste i vi trebali. Vaša invazija na Ukrajinu potpuno me iznenadila. Bio je to odvratan agresorski rat isprovociran ili ne.

Kad mi je gospođa Zelenski putem Twittera odgovorila, bio sam jako iznenađen i ganut. Kad biste mi vi odgovorili, mogao bih vas poštovati i to protumačiti kako častan korak u pravom smjeru prema održivom miru", završio je popularni glazbenik.

