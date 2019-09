Predsjednik SAD-a Donald Trump imenovao je Roberta C. O'Briena za novog savjetnika za nacionalnu sigurnost.

Robert C. O'Brien bio je jedan od pregovarača kojega je Trump poslao u Švedsku ovo ljeto. Trebao je ispregovarati puštanje repera A$AP Rockyja iz zatočeništva.

"Sa zadovoljstvom najavljujem da ću Roberta C. O'Briena, koji trenutačno vrlo uspješno radi na poslovima posebnog predsjedničkog izaslanika za pitala talaca u State Departmentu, imenovati za našeg novog savjetnika za nacionalnu sigurnost. Dugo radim s Robertom. On će obaviti sjajan posao!" napisao je Trump na Twitteru.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!