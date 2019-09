Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je objavio da je zatražio ostavku svog savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona, koju je on u utorak ujutro i podnio.

Donald Trump je zbog ''neslaganja s brojnim njegovim prijedlozima'' zatražio ostavku Johna Boltona, savjetnika za nacionalnu sigurnost. Bolton je ostavku podnio u utorak ujutro.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019





....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019





U međuvremenu se na Twitteru oglasio i sada već bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Bolton. ''Sinoć sam ponudio svoju ostavku i predsjednik Trump je rekao: 'Razgovarajmo sutra o tome''', napisao je u kratkom tvitu Bolton.

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019



Kako piše CNN, Trump je o odlasku Boltona iz Bijele kuće tvitao samo sat vremena nakon što je ured za tisak rekao da je Bolton na rasporedu brifinga za novinare, zajedno s državnim sekretarom Mikeom Pompeom i ministrom financija Steveom Mnuchinom.

Poznato je da je posljednje vrijeme rasla napetost između osoba na najvišim pozicijama u Trumpovu timu za nacionalnu sigurnost. Ta je napetost prerasla u sveopće neprijateljstvo, stvorivši duboku nepovezanost između osoblja u Vijeću za nacionalnu sigurnost, na čijem je čelu Bolton, i ostatka administracije, ispričalo je za CNN čak šestero ljudi koji su upoznati s napetom situacijom u Administraciji.

Bolton je u upravu došao prošle godine kako bi zamijenio bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost H.R. McMastera te zbog njegovog položaja prema Iranu gdje je podržavao Trumpov izlazak iz iranskog nuklearnog sporazuma. Ubrzo se počeo sukobljavati s predsjednikovom vizijom diplomacije u Sjevernoj Koreji, a nedavno i zbog Afganistana.