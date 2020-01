Stavljanje plastičnih vrećica preko glave inače nije preporučljivo jer postoji rizik od gušenja. Sumnja se da je od koronavirusa umrlo 130, a oboljelo 6000 ljudi diljem svijeta.

Društvenim mrežama šire se fotografije Azijata koji se od koronavirusa pokušavaju zaštititi stavljanjem plastičnih vrećica i boca preko glave. Sumnja se da je od koronavirusa umrlo 130, a oboljelo 6000 ljudi diljem svijeta. U nekim dijelovima Kine nestašica je zaštitnih maski, piše Daily Mail.

Institucije nadležne za javno zdravstvo preporučuju onima slabijeg imuniteta te onima koji putuju avionom da nose zaštitne maske. Stavljanje plastičnih vrećica preko glave inače nije preporučljivo jer postoji rizik od gušenja.

Ostale mjere opreza su redovito pranje ruku, izbjegavanje masa i dijeljenja hrane, pića i pribora za jelo.

No wonder people are collapsing in the streets. How can you get oxygen into your brain wearing both a mask and a plastic bottle 🤪? #coronavirus pic.twitter.com/Jbsv36Q7bR — Gal Luft (@GalLuft) January 29, 2020