Povodom otkrivanja spomen ploče u Banja Luci majoru JNA Milanu Tepiću, koji je 1991. raznio skladište oružja u Bjelovaru, veleposlanik Republike Hrvatske u BiH uručio je prosvjednu notu u Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

''Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) Republike Hrvatske ukazuje na neprihvatljivost odluke gradonačelnika i Gradske uprave Grada Banja Luke, kojom se veliča teroristički čin osobe koja je tijekom velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, u samoubilačkoj akciji svjesno uzrokovala smrt velikog broja hrvatskih branitelja i civila te ogromna materijalna razaranja Grada Bjelovara'', priopćeno je iz MVEP-a.



''Takvom odlukom gradske vlasti Banja Luke bez ikakve sumnje se poistovjećuju sa zločinačkom velikosrpskom politikom. Uz to, ovaj neprihvatljivi čin gradskih vlasti Banja Luke dodatno nas udaljuju od procesa izgradnje povjerenja i razvoja dobrosusjedskih odnosa'', ističe se u priopćenju MVEP-a.



''Mi smo svi zgroženi s obzirom na Barutanu i broj poginulih tada. Prema tome, za nas je bilo kakva spomen ploča neprihvatljiva i deplasirana te osuđujemo to'', kazao je premijer Andrej Plenković u izjavi za medije tijekom posjeta Splitu.



I iz Ministarstva hrvatskih branitelja RH najoštrije su osudili odavanje počasti ratnom zločincu Milanu Tepiću kojemu su banjalučke vlasti u nedjelju otkrile spomen-ploču i time, ističu u MHB-a, potvrdile da zastupaju velikosrpsku ideologiju i politiku.



Krajem rujna 1991. u skladištu Barutana kraj Bjelovara major JNA Milan Tepić digao je u zrak skladište sa 170 tona eksploziva te u smrt odveo sebe i 11 hrvatskih branitelja te ročnike bivše vojske, kako bi spriječio da ga zauzmu pripadnici Zbora narodne garde (ZNG) koji su bili okružili vojarnu.



Iz MHB-a poručili su da vlasti u Banja Luci veličaju sumanuti čin: "To nikako nije i ne može biti herojski čin kakvim ga vlasti u Beogradu i Banja Luci pokušavaju prikazati, to je kukavički čin i ratni zločin".

Istaknuli su da veličanjem ratnog zločinca predstavnici banjalučkih vlasti, među njima i banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, potvrđuju da zastupaju velikosrpsku ideologiju i politiku.



"30 godina od tog zločina slaviti Milana Tepića kao heroja još je jedan pokušaj iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu, otvaranje rana obiteljima ubijenih hrvatskih branitelja, ali i dovođenje u zabludu mladih generacija koji svoju budućnost žele graditi na istini i europskim vrijednostima", navode u priopćenju iz Ministarstva branitelja.

Naglašavaju da je Hrvatska pobijedila u Domovinskom ratu i porazila velikosrpsku politiku, te da je to istina s kojom se spomenuti moraju suočiti.