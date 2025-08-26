Obavijesti Foto Video Pretražite
SPALILA KURAN

VIDEO Trumpova sljedbenica objavila sumanuti video, u ruke uzela bacač plamena pa poručila: "Mogu odje*ati"

26. kolovoza 2025.
Valentina Gomez, screenshot
Valentina Gomez, screenshot Foto: screeenshot/X
Republikanka iz Teksasa u predizbornom videu punom nasilne retorike i govora mržnje bacačem plamena je spalila Kuran.
