VIDEO Trumpova sljedbenica objavila sumanuti video, u ruke uzela bacač plamena pa poručila: "Mogu odje*ati"

Valentina Gomez, republikanska kandidatkinja za Kongres iz Teksasa, objavila je nevjerojatan video kojim je izazvala brojne kritike. Trumpova sljedbenica u predizbornom videu bacačem plamena spalila je Kuran.

Gomez se kandidira za 31. okrug Teksasa 2026. godine, a video je podijelila na društvenim mrežama kao dio svog zavjeta da će "okončati islam" u državi Lone Star, koja ima otprilike 1 posto muslimanske populacije.

"Vaše će kćeri biti silovane, a sinovi obezglavljeni, osim ako jednom zauvijek ne zaustavimo islam. Amerika je kršćanska nacija, pa ti muslimanski teroristi mogu odje*ati u bilo koju od 57 muslimanskih nacija. Postoji samo jedan pravi bog, a to je bog Izraela", rekla je Gomez prije nego što je zapalila primjerak muslimanske svete knjige.

Valentina Gomez, who is running for Congress in Texas, declares war on Islam and Muslims by burning the Quran and says Islam must be stopped “once and for all.” pic.twitter.com/wqI65qriD3 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) August 25, 2025

Video je prepun nasilne retorike i mržnje, a završava porukom u kojoj Gomez tvrdi da je "pokreće Isus Krist".

Objava je brzo izazavala brojne osude na društvenoj mreži.

"Ovo nije politika. Ovo je poticanje. Kad džamije počnu gorjeti, sjetite se: ovo je bila šibica, a teksaška republikanska stranka joj je dala upaljač", napisao je podcaster Brian Allen na X-u.

Gomez je branila svoje postupke jednako zapaljivim i ekstremističkim odgovorom. "Ne možete sklopiti mir s religijom koja vam je već objavila rat. Ako je islam tako velik, zašto bježe iz svojih šerijatskih zemalja samo da bi napali kršćanske? Muslimani su ovdje da unište američki način života, ja sam ovdje da ga zaštitim", rekla je za Daily Beast.

Nije joj prvi put

Republikanki ovo nije prvi takav ispad. Gomez ima povijest agresivnih ispada i korištenja retorike mržnje. Ipak, nada se da će se probiti na nacionalnu scenu iz okruga u kojem je 2024. za Trumpa glasalo 61 posto građana.

Prošlog prosinca, vatrena pobornica Donalda Trumpa objavila je video u kojem je inscenirala lažno pogubljenje imigranta tako što je lutku provezala za stolac i stavila joj crnu vreću na glavu.

"To je tako jednostavno, javna pogubljenja za svakog ilegalnog imigranta koji siluje ili ubije Amerikanca. Oni ne zaslužuju deportaciju; zaslužuju da im se stane na kraj", rekla je Gomez.

Gomez, koja je rođena u Kolumbiji prije nego što je s obitelji emigrirala u SAD, zbog videa pogubljenja osudio je kolumbijski predsjednik Gustavo Petro.

"Ona nije samo američka fašistkinja. Ona je Kolumbijka. A budući da je migrantica, ono što želi jest osloboditi mržnju protiv migranata. Većinu Amerikanaca ubijaju Amerikanci", objavio je Petro.

U veljači 2024., dok je vodila kampanju za državnu tajnicu Missourija, Gomez je također upotrijebila bacač plamena kako bi zapalila hrpu LGBTQ+ knjiga, uključujući naslove namijenjene tinejdžerima.

U predizbornim materijalima više je puta koristila homofobnu retoriku , poput videa iz svibnja 2024. u kojem je trčala kroz pro-LGBTQ+ područje Missourija u panciru dok je izjavljivala: "U Americi možete biti što god želite. Zato nemojte biti slabi i gej."