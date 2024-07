FOTO SAD zahvatio temperaturni pakao, meteorolozi upozoravaju: "Ekstremni toplinski val se širi"

Zapadna obala SAD-a očekuje nove temperaturne rekorde uslijed toplinskog vala koji je zahvatio taj dio zemlje, a "vruća kupola" nadvila se i nad Arizonom i Nevadom gdje milijuni Amerikanaca trpe nesnosnu vrućinu.

Oko 36 milijuna ljudi, oko 10 posto stanovništva, izloženo je vrelini koja je zahvatila Kaliforniju, priopćila je Nacionalna meteorološka agencija (NWS).

Znanstvena istraživanja pokazuju da su klimatske promjene, uzokovane prvenstveno prekomjernim korištenjem fosilnih goriva, glavni krivci ekstremnih valova topline diljem svijeta te će i ubuduće biti u pozadini opasnih vremenskih pojava.

Očekuje se da će visoke temperature dostići ili prijeći dnevne rekorde u Kaliforniji, sjevernoj Arizoni, Idahu, Orgonu i Washingtonu.

U Dolini smrti, nacionalnom parku uz granicu Kalifornije i Nevade, NWS predviđa temperaturu i do 54 stupnja Celzija koja bi mogla potrajati do petka.

U subotu je tamo izmjereno 53 stupnja Celzijvih, čime je srušen 17-godišnji rekord. Uslijed vreline je umro 17-godišnji motociklist.

Las Vegas se pržio na 46 stupnjeva Celzija te je izjednačen rekord iz 2007.

Temperature su u nekim mjestima i po 20 stupnjeva Celzija više od uobičajenih za ovo doba godine te je tako u kalifornijskom gradu Reddingu izmjereno rekordnih 48 stupnjeva Celzija.

A severe early-season heatwave will roast California, Arizona, and Nevada this week, breaking numerous heat records.



Excessive Heat Warnings/Watches are in effect for tens of millions, including Sacramento, Las Vegas, and Phoenix.



Death Valley could record its earliest 125°F… pic.twitter.com/o7h7pxPTmX