Donatori i stranka okreću leđa Bidenu: Može li jedan sastanak odigrati Boga?

Joe Biden se suočava s pobunom unutar vlastite Demokratske stranke, koja uključuje donatore, zakonodavce, neke demokratske dužnosnike i stratege, i koja želi okončati njegovu kampanju nakon loše debate protiv republikanskog protivnika Donalda Trumpa 27. lipnja, a posljednji događaji nisu nimalo ublažili zabrinutost nekih demokrata.

U nadolazećim danima članovi stranke mogli bi odlučiti hoće li podržati predsjednika ili ne. Biden ponavlja da nema namjeru otići.

Neke ankete pokazuju da je Trumpova prednost u odnosu na Bidena sve veća, a demokrati se brinu da bi zabrinutosti oko predsjednikovih godina i zdravlja mogle dovesti do manjeg broja glasova. Senator Mark Warner iz Virginije planira sastanak u ponedjeljak na kojem će raspravljati o Bidenovoj kandidaturi.

Sve više poziva Bidenu da odustane

Sve veći broj demokrata u američkom Kongresu poziva Bidena da odustane od reizbora nakon što je on odlučno odbacio pozive da se povuče iz predsjedničke utrke protiv Trumpa.

Član Demokratskog nacionalnog odbora Alan Clendenin iz Floride u nedjelju je rekao da bi se Biden trebao povući kao predsjednički kandidat Demokratske stranke i dopustiti potpredsjednici Kamali Harris da preuzme tu ulogu.

"Joea Bidena povjesničari će pamtiti kao jednog od najboljih predsjednika u američkoj povijesti, no radi se o izborima za sljedeće četiri godine, a ne za posljednje tri i pol", napisao je Clendenin na platformi X, a on je samo jedan od zastupnika koji su javno pozvali Bidena da odustane od kandidature:

Zastupnik Lloyd Dogget, član Zastupničkog doma iz Teksasa, prvi je demokrat iz Kongresa koji je pozvao Bidena da odstupi. "Predsjednik Biden i dalje znatno zaostaje za demokratskim senatorima u ključnim državama, a u većini anketa zaostaje i za Donaldom Trumpom. Nadao sam se da će rasprava dati neki zamah i omogućiti da se to promijeni, ali nije", kazao je Doggett.

Zastupnik Raul Grijalva, koji predstavlja okrug južne Arizone uz granicu s Meksikom, je za New York Times kazao kako smatra da vrijeme da Biden završi svoju kampanju: "Ako on bude kandidat podržat ću ga, no mislim da je ovo prilika da kandidata potražimo drugdje."

Zastupnik Seth Moulton je pohvalio Bidenovu dosadašnju službu zemlji, ali ga je istodobno pozvao da slijedi "stope Georgea Washingtona i odstupi kako bi se Trumpu suprotstavili i protiv njega se pobunili novi čelnici", rekao je za lokalni radio demokrat koji predstavlja distrikt Massachusetts.

Zastupnik Mike Quigley umjereni je demokrat iz Illinoisa koji je za MSNBC rekao da se Biden mora povući i "dopustiti nekom drugom da obavi posao" ili će riskirati "potpunu katastrofu".

Zastupnica Angie Craig, čiji se okrug u Minnesoti smatra najvažnijim kada je posrijedi pobjeda nad republikancima u studenom, prva je dužnosnica iz toga iznimno važnog okruga koja je pozvala Bidena da odstupi. "S obzirom na ono što sam vidjela i čula od predsjednika na prošlotjednoj debati u Atlanti, ali i s obzirom na izostanak snažnog odgovora samog predsjednika nakon te debate ne vjerujem da aktualni predsjednik može učinkovito voditi kampanju i pobijediti Trumpa", rekla je Craig.

O Bogu, izborima i odlukama

Još nekoliko viših demokrata u Zastupničkom domu pozvalo je Bidena da odustane od svoje kandidature za ponovni izbor tijekom privatnog razgovora koji je sazvao čelnik manjine Hakeem Jeffries u nedjelju poslijepodne, doznaje Politico.

Među onima koji su snažno pozvali Bidena da odstupi tijekom gotovo dvosatnog poziva bili su predstavnici Jerry Nadler, Adam Smith, Mark Takano i Joe Morelle, a onih koji su zabrinuti oko Bidena ima još.

Jeffries je malo javno govorio o Bidenovoj budućnosti, no mnogima je zapelo za oko ono što je u nedjelju objavio na platformi X, a riječ je o biblijskom stihu: "Nemojte se obeshrabriti, jer će gospodin, Bog vaš, biti s vama kamo god pošli."

Demokratski bijes zbog Bidenova odgovora tijekom intervjua za ABC News da ga samo "svemogući Gospodin" može izbaciti iz predsjedničke utrke nastavio je rasti u nedjelju.

"Moramo pobijediti na ovim izborima", rekao je senator Peter Welch na MSNBC-u: "Ovo nije odluka svemogućeg Gospodina. Ovo je stvarna odluka za ljude iz stvarnog svijeta u politici kojima je stalo do naše zemlje."