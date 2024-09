Rekli mu da mora ostati u bolnici pa mu na operaciji izvadili pogrešan organ: Nije preživio

Beverly Bryan pozvala je na pokretanje građanskog i kaznenog postupka protiv liječnika Thomasa Shaknovskog nakon smrti njezina supruga Williama s kojim je bila u braku 33 godine, a koji je, kako tvrdi, umro bespomoćan u kirurškoj sobi u bolnici Ascension Sacred Heart Emerald Coast u okrugu Walton na Floridi dok je bio podvrgnut hitnom zahvatu.



Par iz Alabame posjetio je svoj stan za iznajmljivanje u okrugu Okaloosa prošlog mjeseca kada se William iznenada počeo žaliti da osjeća bolove u boku. Liječnici su otkrili da je problem nastao zbog problema s njegovom slezenom i pozvali ga na davanje pristanka za operaciju.



William je tražio da ga puste iz bolnice kako bi mogao otputovati kući u Alabamu kod liječnika 18. kolovoza, ali su ga nagovorili da ostane i podvrgne se zahvatu, navodi se u priopćenju odvjetničkog ureda, koji zastupa Beverly Bryan.

Shaknovsky i glavni medicinski službenik bolnice liječnik Christopher Bacani upozorili su Williama da bi mogao doživjeti ozbiljne komplikacije ako napusti bolnicu. On je pristao i 21. kolovoza je odveden na operaciju na kojoj su mu liječnici trebali ukloniti slezenu. No, Shaknovsky je optužen da mu je umjesto toga greškom izvadio jetru, piše LAD bible.



U tužbi se navodi da je dok je to radio pokidao krvne žile koje su bile povezane s organom što je rezultiralo Williamovom trenutačnim i katastrofalnim gubitkom krvi, a onda i smrću. Odvjetnički ured navodi da je liječnik koji je operirao tada obavijestio Beverly da je slezena njezina supruga toliko bolesna da je četiri puta veća nego inače i da je migrirala na drugu stranu njegova tijela.



"Ovakve optužbe shvaćamo vrlo ozbiljno, a naš čelni tim provodi temeljitu istragu o ovom događaju. Naša bolnica ima dugu povijest pružanja sigurne i kvalitetne skrbi otkako je otvorila svoja vrata 2001. Sigurnost pacijenata je i ostaje naš prioritet broj jedan. Naše misli i molitve su s obitelji“, poručili su iz bolnice.



Obdukcijom je utvrđeno da se na Williamovoj slezeni pojavila mala cista, što se smatra uzrokom bolova zbog kojih je potražio liječnički savjet na Floridi. Beverly kaže da je sada u misiji istjerivanja pravde za svojeg pokojnog muža. Shaknovsky nije kazneno optužen i nema disciplinskih slučajeva ili javnih pritužbi u svom dosjeu, no ona se nada da će protiv njega biti pokrenut građanski i kazneni postupak, a ona namjerava podnijeti tužbu nakon predparničnog postupka.

