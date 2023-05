Za napad dronovima koji je pogodio Moskvu Putin je okrivio Ukrajinu. Civili su ostali poprilično šokirani događajem.

Napadi dronovima koji su danas pogodili Moskvu bili su usmjereni na neka od najbogatijih područja grada. Reuters izvještava da to uključuje zapadnu zonu u kojoj predsjednik Vladimir Putin i ostatak ruske elite imaju rezidencije.

Civili u Rusiji bili su zbunjeni napadom dronova. Jedan lokalni stanovnik, koji nije naveo svoje ime, rekao je:

"Čuo sam eksploziju, ali nisam razumio. Pogledao sam kroz prozor i nisam shvatio što se dogodilo. Mislio sam da je možda potres, ali onda sam shvatio da je najvjerojatnije dron."

UJ-22 Airborne, you? One of the types of drones spotted in #Moscow is similar to an attack drone manufactured by #Ukrjet. He covers up to 800 kilometers and already visited the Moscow suburbs in February. A total of ~30 drones terrorized Moscow and the region in the morning pic.twitter.com/0F5cagETgX