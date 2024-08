VIDEO Razjarena rulja uništila automobil i nasrnula na vozače misleći da su Azijati: Jedan od napadača izveo je nacistički pozdrav

Iz britanskog grada Hulla stigle su nove zabrinjavajuće snimke uličnih sukoba.

Videa podijeljena na društvenim mrežama pokazuju kako se rulja okuplja oko srebrnog BMW-a i napada vozače koji su se u njemu nalazili. Iako se isprva nagađalo da se radi o osobama azijskog podrijetla, lokalna policija je napadnute identificirala kao istočne Europljane.

Napad se dogodio samome centru grada u subotu popodne. Prema analizi koju je proveo BBC Verify, suvozači su napadnuti oko 16:45.

U jednome od videu vidi se stup crnog dima nakon čega se kamera pomakne prema parkiralištu i gledatelji mogu vidjeti automobil u plamenu i čuti trubljenje. U tom trennutku vidi se i srebrni automobil koji pokušava pobjeći od razjarene rulje.

No zaustavljen je i ubrzo ga opkoli grupa bijesnih mladih bijelaca, mnogi od kojih na glavama nose maske i mašu odvijačima. Ubrzo na automobil počnu bacati kolica i cigle i razbijati mu stakla, sve kako bi se domogli ljudi koji su unutra.

Jedan od nasilnika izveo je i nacistički pozdrav.

Sustav za prepoznavanje lica identificirao je jednog od muškaraca, a radi se o Johnu Honeyu koji je kasnije toga dana optužen zbog nasilnog ponašanja, tri pokušaja pljačke i dva provale te nanošenja štete.

U utorak su osvanule i snimke iz Birminghama. Plavi automobil napala je bijesna rulja, uz rasističke povike pokušali su se domoći vozača.

"Priljev ilegalnih osvajača"

Nekoliko sati prije incidenta i nereda mnoštvo se okupilo u središtu grada Hulla. Internetom su kružili plakati s riječima "dosta je", koji pozivaju ljude da se sastanu na Victoria Squareu u podne.

Jedna objava na Facebooku sugerira da je to prvotno organizirao Hull Patriotic Protestors, skupina koja je kao probleme navela "priljev ilegalnih osvajača u grad" i "gospodarski pad i financijsko zanemarivanje grada", piše BBC.