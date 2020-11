U tijeku je velika akcija austrijske policije na ulicama Beča, pokušavaju uhvatiti teroriste koji su izveli napad nedaleko od sinagoge u usredištu grada.

Bečkoj policiji stigla je pomoć i iz drugih austrijskih gradova, a prema posljednjim službenim informacijama oko 22:30 je bilo aktivno šest poprišta napada u Beču.

Snimke objavljene na društvenim mrežama pokazuju razmjenu vatre na ulicama u središtu grada, kao i ranjene građane.

Now #Vienna A police officer who was following the attacker has received bullets, footage emerges. #Austria #Viennashooting pic.twitter.com/ChqkdclHu5