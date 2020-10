Tri su osobe ubijene, a nekoliko ih je ozlijeđeno u terorističkom napadu u francuskom gradu Nici.

Najmanje su tri osobe ubijene, a nekoliko ih je izbodeno u napadu nožem koji se dogodio u Nici, u Francuskoj. Do napada je došlo u blizini crkve Notre-Dame u četvrtak u ranim jutarnjim satima.

Izvor u policiji je rekao da je ženi odrubljena glava, a istu informaciju je prenijela i političarka Marine Le Pen.

Le Figaro javlja da su od troje ubijenih - dvije žene. Tijelo jedne žene pronađeno je u crkvi, zaklano.

Druga je ubijena na ulici. Izbodena je dok se pokušavala skloniti u obližnji kafić. Od ozljeda je preminuo i muškarac kojega je napadač više puta izbo nožem.

Francuske vlasti tvrde da je napadač više puta viknuo - "Allahu Akbar".

🔴 #Alert - A terrorist knife attack just took place in Notre-Dame Basilica in #Nice. At least two people reportedly killed one of whom would have been beheaded or slaughtered.



🙏 #SOSChrétiensdOrient learns the news with great sadness and invites you to pray for the victims. pic.twitter.com/nxUpXw2SAz