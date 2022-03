Društvenim mrežama šire se snimke uništenih ukrajinskih gradova u ruskim napadima. Jedna takva je i iz Černihiva.

Razrušene zgrade u plamenu, razbacan namještaj i stvari, spaljeni automobili, ljudi koji bježe kako bi se spasili pred naletom granata...

Strašni prizori iz Ukrajine šire se u videosnimkama na društvenim mrežama.

Jedan takav video snimljen je u gradu Černihivu, nedugo nakon što ga je ruska vojska raketirala.

It’s clear Russia is becoming increasingly comfortable with indiscriminately bombing Ukrainian cities. This sort of image looks like something from Syria. They seem to have very quickly crossed a psychological rubicon. pic.twitter.com/I05eEL3SCY