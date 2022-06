104. je dan rata u Ukrajini. Nastavljaju se žestoke borbe na istoku zemlje. Rusija kaže kako je zauzela 97 posto teritorija regije Luhansk, no Ukrajinci se i dalje bore.

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

17:14 Poljska će potpisati najveći ugovor za isporuku oružja Ukrajini u posljednjih 30 godina, za gotovo 630 milijuna dolara.

🇵🇱#Poland will sign the largest contract for the supply of weapons to #Ukraine in 30 years for almost $630 million. pic.twitter.com/rOxOUBP1PK