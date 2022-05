Rat u Ukrajini ušao je u 71. dan. Ruska vojska najavila je otvaranje humanitarnih koridora za izvlačenje civila iz čeličane Azovstal u Mariupolju. U četvrtak, petak i subotu zaustavit će napade i povući vojnike u razdoblju od 8 do 18 sati po moskovskom vremenu. Prema zadnjim informacijama, borbe su se preselile unutar područja čeličane nakon što su se ruski vojnici uspjeli probiti u prostor čeličane.

Brojni ukrajinski gradovi noć su proveli pod zračnom uzbunom.

Rusija je najavila da će zaustaviti vojno djelovanje i povući se kako bi se izvukli civili iz Azovstala u naredna tri dana.

AP je procijenio da je u bombardiranju Dramskog kazališta u Mariupolju ubijeno 600 civila.

Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba pozvao je Zapad na hitnu dostavu oružja kako bi se imali čime boriti protiv Rusije.

Mađarska neće podržati prijedlog EU-a o zabrani uvoza ruske nafte u sljedećih šest mjeseci.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:37 Ukrajinska vojska izvijestila je kako su preuzeli kontrolu nad nekoliko naselja u blizini Mikolajiva i Hersona na jugu zemlje.

7:36 Rusija je priopćila da njezine vojne snage izvode vježbe simulacije nuklearnog raketnog napada u enklavi Kalinjingrad, smještenoj između Poljske i Litve uz obalu Baltika, prenosi AFP.

7:35 Ukrajinski novinar Denis Kazansky izvijestio je kako je tijekom noći pokrenut topnički napad na Kramatorsk u regiji Donjeck, u kojem su pogođeni središnji dio grada i stambene četvrti.

At night, the #Russian military launched an artillery strike on #Kramatorsk, #Donetsk region. They hit the central part of the city and residential neighborhoods, journalist Denis Kazanskyi reports. pic.twitter.com/N8vQEI2u6q — NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2022

7:30 Guverner ukrajinske regije Luhansk rekao je da je u posljednja 24 sata u ruskom granatiranju poginulo petero civila.

Sergej Gaidai je kazao da su napadi bili usredotočeni na Sijerodonjeck i Popasnu, Hirske i Lisičansk.

7:15 Od početka rata u Ukrajini je rođeno 36,5 tisuća beba, navodi NEXTA.

While 227 deaths of children were confirmed by @UNHumanRights since the start of the full-scale war, it should not be forgotten about the positive news in these tragic times: almost 36,5 thousand babies have been born since February 24. https://t.co/jy4D7KUZK5 — NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2022

6:55 Pozivajući se na visokog američkog dužnosnika, mediji u SAD-u objavili su kako je Amerika Ukrajini dala obavještajne informacije koje su pomogle ukrajinskim snagama da ubiju mnoge ruske generale koji su poginuli u ratu.

⚡️New York Times: US intelligence helps Ukraine kill Russian generals.



Senior U.S. officials said that the U.S. has provided intelligence about Russian units that has allowed Ukrainian forces to target and kill Russian generals on the frontlines. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 5, 2022

6:50 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu kasno navečer da su tijekom dana 344 osobe evakuirane iz Mariupolja i okolnih područja u Zaporižje. Pozvao je na prekid vatre kako bi se evakuirali oni koji su ostali u Mariupolju. “Pregovaramo i nadamo se da ćemo nastaviti spašavati ljude iz Azovstala, iz Mariupolja. Još ima civila, žena, djece. Potreban nam je nastavak primirja kako bismo ih spasili”, rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik razgovarao je i s izraelskim premijerom Naftalijem Bennettom o skandaloznim izjavama ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Bennetta je informirao i o situaciji u južnom gradu Mariupolju i istočnoj Ukrajini te mu čestitao Dan neovisnosti Izraela.

Held fruitful negotiations with the Prime Minister 🇮🇱 @naftalibennett. Congratulated him and the people of Israel 🇮🇱 on Independence Day! Have informed him about countering the aggressor and about the critical situation in Mariupol. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2022

6:45 Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je u srijedu da se problem globalne sigurnosti hrane ne može riješiti bez obnove ukrajinske poljoprivredne proizvodnje i ruske proizvodnje hrane i gnojiva za svjetsko tržište. "UN-ova analiza pokazuje da rat u Ukrajini samo pogoršava stvari, pokrećući trodimenzionalnu krizu koja razara globalne sustave opskrbe hrane, energije i financija za zemlje u razvoju", rekao je Guterres novinarima tijekom svog prvog posjeta glavnom nigerijskom gradu Abuji.

Ustvrdio je da za globalnu sigurnost hrane nema ispravnog rješenja bez obnove ukrajinske poljoprivredne proizvodnje te ruske i bjeloruske proizvodnje hrane i gnojiva za svjetsko tržište.

Rusija je u srijedu navečer objavila da će njezine snage prekinuti vatru na čeličanu Azovastalj u Mariupolju i otvoriti humanitarni koridor tijekom tri dana od četvrtka radi evakuacije civila.

"Ruske oružane snage otvorit će humanitarni koridor od 8 do 18 sati po moskovskom vremenu 5. 6. i 7. svibnja iz metalurškog kompleksa Azovstalj radi evakuacije civila", objavilo je ministarstvo obrane.

U tom razdoblju ruske snage prekinut će sve vojne aktivnosti i povući se na sigurnu udaljenost, navodi ministarstvo, a prenosi agencija Reuters.

Što se događalo 70. dana ruske invazije na Ukrajinu, pročitajte >>OVDJE.