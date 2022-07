U tijeku je 132. dan rata u Ukrajini. NATO-ovih 30 saveznika potpisalo je protokol o pristupanju za Finsku i Švedsku kako bi im se omogućilo da se pridruže Savezu nakon što saveznički parlamenti ratificiraju odluku.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

18:29 Separatisti koje podupire Rusija zaplijenili su dva broda pod stranom zastavom u lučkom gradu Mariupolju, koji je okupirala Rusija, i tvrde da su "državno vlasništvo", piše Reuters.

Vlasnik broda za rasute terete Smarta, koji plovi pod zastavom Liberije i jedan je od dva zaplijenjena broda, rekao je da je o zapljeni obaviješten e-mailom 30. lipnja. Ocijenio je to protuzakonitom i "protivnom svim normama međunarodnog prava".

Dodao je da je brod pogođen granatiranjem 20. ožujka i da je njegovu 19-članu posadu ruska vojska prisilno odvela u Donjeck i pustila mjesec dana kasnije. Zapljena Smarte je "kršenje temeljnih ljudskih prava u pogledu vlasničkih prava" i "ozbiljna prijetnja plovidbi i pomorskoj sigurnosti", rekla je tvrtka u priopćenju.

Drugo zaplijenjeno plovilo je Blue Star I, koji je plovio pod zastavom Paname.

18:20 Ruski ministar obrane Sergej Šojgu rekao je da je u posljednjih 10 dana u Ukrajini ubijeno 170 stranih plaćenika, iako se tvrdnja ne može neovisno potvrditi, piše Sky news.

18:15 Olena Haluška, spisateljica i politička komentatorica, rekla je da je "kombinacija nedostatka zdravstvene zaštite i pitke vode zastrašujuća". Ukrajinski političar opisao je strašnu situaciju u opkoljenom gradu Mariupolju, koji je i dalje pod kontrolom Rusije.

Dok je pozornost usmjerena na žestoke borbe u regiji Donbas, stanovnici grada navodno pate u užasnim uvjetima. Petro Andrijščenko, savjetnik gradonačelnika Mariupolja, rekao je da samo do tri posto ljudi u gradu ima pristup vodi. Upozoravajući na krizu s vodom, rekao je da "voda minimalno prihvatljive kvalitete nije dostupna u gradu".

Također je rekao kako u Mariupolju više nema liječnika nakon što su ruski zdravstveni radnici otišli, piše Sky news.

18:12 Ukrajinska policijska vozila izrešetana mecima, glomazne zgrade lokalne uprave spaljene i izbušene granatama i oštećena zlatna kupola pravoslavne crkve - to je danas Lisičansk.

Reutersov izvjestitelj u Lisičansku, koji su u nedjelju zauzeli Rusija i proruski separatisti, vidio je samo nekoliko stanovnika u gradu, negdašnjem domu gotovo 100.000 ljudi, i rašireno razaranje, što svjedoči o žestini bitke za njegovo osvajanje.

Nekoliko civila, sve žene, pregledavalo je štetu, oklopna vozila snaga kojima su upravljale postrojbe koje podupire Rusija polako su se kretala ulicama, a crveni stijeg sovjetske pobjede, simbol Drugog svjetskog rata koji su usvojile ruske snage, visio je iznad ulaza u uništenu zgradu lokalne vlade.

Pad Lisičanska u ruke Rusije Moskva je pozdravila kao važan trenutak. Ruske snage sada potpuno kontroliraju širu regiju Luhanska, što je jedan od ciljeva "specijalne vojne operacije" predsjednika Vladimira Putina u svrhu eliminacije onoga što smatra opasnom prijetnjom.

18:10 Ukrajinsko ministarstvo obrane zabranilo je vojno sposobnim muškarcima da napuste grad u kojemu žive, a glavni stožer vojske pozvao je na razumijevanje u poruci na Facebooku.

Odredba se temelji na zakonu o vojnoj obvezi iz 1992. Muškarci u dobi između 18 i 60 godina sada trebaju dopuštenje od svojega područnog vojnog ureda da napuste okrug u kojemu su registrirani. Kontrole se uglavnom provode na granicama okruga i gradova.

Ta je objava u kratko vrijeme izazvala stotine ljutitih komentara na Facebooku. Ministarstvo je optuženo za "idiotizam", a neki komentari navode da bi to moglo potaknuti korupciju u vojnim uredima.

Drugi se boje još većega gospodarskog kaosa, jer bi moglo nedostajati vozača autobusa, vlakova i kamiona.

18:06 Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je na isključenje ruskih kozmonauta iz budućih misija Međunarodne svemirske postaje (ISS).

Russian cosmonauts display on @Space_Station a flag under which Russian troops kill women and children in Donbas and turn entire Ukrainian cities to ashes. Russia is exporting its barbarism even to space - a zone of peace. It must be barred from all international space programs. pic.twitter.com/jn6iXIliqw