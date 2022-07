132. je dan rata u Ukrajini. Bliski saveznik predsjednika Vladimira Putina Andrej Guruljov izjavio je da će "London će biti prva strateška meta NATO-a koju će gađati ruski projektili izbije li Treći svjetski rat".

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

8:20 Ruski ministar vanjskih poslova, Sergej Lavrov, danas će odletjeti u Hanoi u dvodnevni posjet Vijetnamu prije nego što se uputi na sastanak G20 kasnije ovog tjedna u Indonezij, prenosi The Guardian.

Rusija je najveći dobavljač oružja za Vijetnam, a njezine su tvrtke uključene u nekoliko velikih energetskih projekata u zemlji.

8:10 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako Oružane snage Ukrajine nisu pokolebane u svojim naporima da slome volju Moskve u ratu.

"Oružane snage odgovaraju, potiskuju i uništavaju ofenzivni potencijal okupatora iz dana u dan. Moramo ih slomiti", rekao je Zelenski.

7:30 Britansko ministarstvo obrane objavilo je ažurirane podatke o ruskom napadu na Ukrajinu. Među ostalim, u novom izvješću stoji kako je, za razliku od prethodnih faza rata, Rusija vjerojatno postigla razumno učinkovitu koordinaciju među svojim snagama.

"Postoji realna mogućnost da će se ukrajinske snage moći vratiti na lakše obranjivu crtu bojišnice", stoji u izvješću.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NVYkvuvi87



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9YeKlckkjI