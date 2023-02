Europska unija obećala je snažnu potporu Ukrajini na samitu u Kijevu, ali nije odredila krute rokove za pristupanje te zemlje bloku.

10:30 Turska je upozorila na izvoz kemikalija i mikročipova u Rusiju koji bi se mogli koristiti protiv Ukrajine. Sjedinjene Države upozorile su Tursku o izvozu kemikalija, mikročipova i drugih proizvoda u Rusiju koji bi se mogli koristiti u ratnim naporima Moskve protiv Ukrajine.

"Nema nikakvog iznenađenja... da Rusija aktivno nastoji iskoristiti povijesne gospodarske veze koje ima s Turskom", rekao je dužnosnik SAD-a.

"Pitanje je kakav će biti odgovor Turske." Članica NATO-a Ankara načelno se protivi opsežnim sankcijama Rusiji, ali kaže da one neće biti zaobiđene u Turskoj, pozivajući Zapad da pruži bilo kakve dokaze.

10:00 SKy News javlja da je oslobođena još jedna skupina ruskih ratnih zarobljenika. Na slobodu je pušteno njih 63 nakon pregovora s Ukrajinom i uz posredovanje Ujedinjenih Arapskih Emirata.

9:00 Američki volonter Pete Reed ubijen je u petak u Bahmutu dok je pomagao civilima, navodi se u priopćenju Global Response Medicine, humanitarne organizacije koju je osnovao.

"Ovo je snažan podsjetnik na opasnosti s kojima se suočavaju spasioci i humanitarni radnici u zonama sukoba dok služe građanima uhvaćenim u unakrsnoj vatri", stoji u priopćenju. Glasnogovornik američkog State Departmenta novinarima je potvrdio "nedavnu smrt američkog državljanina u Ukrajini".

8:45 Kina je u subotu priopćila da se uzajamno političko povjerenje s Rusijom nastavlja produbljivati nakon što je zamjenik ministra vanjskih poslova Ma Zhaoxu posjetio zemlju ovaj tjedan i sastao se s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom.

Kina je voljna surađivati s Rusijom u provedbi njihova strateškog partnerstva i promicanju napretka u njihovim odnosima, istaknulo je ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju.

Kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin najavili su prije godinu dana u Moskvi strateško partnerstvo u svrhu suprotstavljanja utjecaju Sjedinjenih Država koje, kako su rekli, neće imati "zabranjenih" područja suradnje.

8:40 Rusi su integrirali okupirana područja Ukrajine u svoj južni vojni okrug, navelo je britansko ministarstvo obrane u svom dnevnom izvješću o situaciji u Ukrajini

