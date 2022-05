Rat u Ukrajini ušao je u 70. dan. Rusija je granatirala više gradova u utorak navečer. Dijelovi Lavova su bez struje nakon što su uništene tri električne centrale. Najavljen je novi paket sankcija EU-a protiv Rusije. Putin je pozvao Zapad da pomogne u prekidanju strahota u Ukrajini.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

6:50 Značajna ukrajinska protuofenziva potisnula je ruske snage otprilike 40 km istočno od grada Harkiva, objavio je institut za proučavanje rata u svom najnovijem obavještajnom izvješću.

Protuofenziva bi mogla postaviti uvjete za širu operaciju kojom bi se Rusi otjerali s većine njihovih položaja oko grada, dodaje se u izvješću.

