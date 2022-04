Subota je 66. dan rata u Ukrajini. Rusija za nastavak mirovnih pregovora traži ukidanje sankcija. Tisuće ljudi čekaju na evakuaciju u ukrajinskim gradovima koji su pod stalnim napadima. Ukrajinska vlada priopćila je da je od početka rata ubijeno najmanje 23.300 ruskih vojnika.

U Melitopolju je oteto više od 200 ljudi, tvrdi gradonačelnik Ivan Fedorov.

"Da je SAD iskreno zainteresiran za rješavanje ukrajinske krize, prestao bi slati oružje u Kijev", rekao je ruski ministar vanjskih poslova Segej Lavrov. "Javno podržavajući kijevski režim, zemlje NATO-a čine sve da spriječe završetak operacija političkim dogovorom", kazao je.

Lokalne vlasti Mariupolja optužuju Rusiju za pljačku razorene bolnice, tvrde da je ukradeno 60 respiratora.

Rusija je iz podmornice s dubine od 50 metara u Crnom moru gađala mete u Ukrajini.

U Nuklearnu elektranu Zaporižje stigli ruski stručnjaci. Pokušavaju preuzeti kontrolu nad elektranom.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

17:30 Skoro svaka zgrada na području čeličane Azovstol posljednje ukrajinske utvrde u Mariupolju, uništena je, pokazuju nove satelitske snimke objavljene na CNN-u. Na krovovima su velike rupe, neki su potpuno urušeni, a dio zgrada pretvoren je u ruševine. Brojne stambene zgrade i institucije također su u potpunosti razorene. Sviatoslav Palamar, zapovjednik pukovnije Azov u tvornici, rekao je u petak za CNN da je postrojenje intenzivno granatirano topništvom, brodovima i zračnim napadima. "Do nekih podruma i bunkera ne možemo doći, jer su pod ruševinama", rekao je Palamar. "Ne znamo jesu li ljudi tamo živi ili ne. Ima djece od četiri mjeseca do 16 godina", poručio je.

17:00 Od početka rata u Ukrajini, 219 djece je poginulo, a 398 ih je ozlijeđeno. Većina žrtava je iz regije Donjeck, kazala je u subotu Ljudmila Denisova, povjerenica ukrajinskog parlamenta za ljudska prava.

16:55 Ruske trupe su morale spojiti i prerasporediti jedinice iz svog "neuspjelog napredovanja" na sjeveroistoku Ukrajine, priopćilo je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva, dok i Kijev i Moskva trpe ozbiljne gubitke u Donbasu.

16:47 Tijela trojice civila pronađena su u subotu u Kijevskoj regiji, objavila je ukrajinska policija. Vlasti kažu da su žrtve zadobile nekoliko prostrijelnih ozljeda, a bili su zavezani. Muškarci su posljednje poznate žrtve masakra u Buči, koji se dogodio dok su ruske trupe pokušale preuzeti kontrolu nad regijom Kijev. Do sada je otkriveno više od 1000 tijela u Buči i okolici.

Kreće evakuacija civila iz Mariupolja?

16:45 I gradsko vijeće Mariupolja potvrdilo je da postoji mogućnost osiguravanju barem jedne rute za evakuaciju u opkoljenom gradu. "Okupatori su dopustili kretanje između četvrti Lijeva obala i drugih četvrti grada na desnoj obali. Kretanje je otvoreno preko mosta do Mukhina", objavio je Petro Andriuščenko, savjetnik gradonačelnika Mariupolja, na Telegramu.

16:40 Rusi su postavili Lenjinov kip u okupiranoj regiji Herson. Taj spomenik bio je uklonjen 2014. godine nakon prozapadne euromajdanske revolucije.

16:35 Misija Ujedinjenih naroda i Crveni križ pregovaraju o osiguravanju evakuacije stotina civila zarobljenih u čeličani Azovstal, izjavio je u subotu gradonačelnik Mariupolja Vadim Boičenko. On je na ukrajinskoj televiziji pozvao "sve međunarodne partnere da se ujedine za jedan cilj - spasiti živote lokalnog stanovništva, spasiti tvrđavu i one mještane koji se sada skrivaju u skloništima za bombe Azovstal", navodi CNN.

15:50 Deseci ljudi okupili su se u subotu poslijepodne u središtu Kijeva tražeći da se organizira humanitarni koridor za civile zarobljene u Mariupolju. Opkoljeni grad tjednima je suočen s nemilosrdnim bombardiranjem ruskih vojnika, a deseci tisuća ljudi čekaju evakuaciju. Većina ih nema pristup tekućoj vodi, hrani i medicinskim potrepštinama.

15:33 Ruski veleposlanik u SAD-u Anatolij Antonov odbacio je optužbe glasnogovornika Pentagona Johna Kirbyja da je ruski predsjednik Vladimir Putin postupio "pokvareno" u svojoj invaziji na Ukrajinu. On je Kirbyjevu izjavu opisao kao "uvredljivu i neprihvatljivu". "Ovdje je postalo norma da službenici administracije temelje svoje prosudbe na prljavim lažima ukrajinskih vlasti," rekao je Antonov.

15:30 U jednom kafiću u ukrajinskom Lavovu u subotu je snimljena glumica Angelina Jolie. Ona je posebna izaslanica Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice.

15:18 Moldavski ministar vanjskih poslova izjavio je za Sky News da budućnost njegove zemlje i Europe u cjelini ovisi o tome kako će završiti rat u Ukrajini. Nicu Popescu je rekao: "Budućnost cijelog kontinenta počiva na sposobnosti Ukrajine da održi svoj politički sustav, otpornost svoje zemlje.

15:17 Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je "pojačati" vojnu i humanitarnu potporu Ukrajini tijekom telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Macron je u pozivu ponovio svoju "snažnu zabrinutost" zbog ruske invazije na Ukrajinu i "nepodnošljive situacije" u južnom gradu Mariupolju.

Rizike od nuklearnog rata treba svesti na minimum

15:15 Rizici nuklearnog rata trebali bi biti svedeni na minimum, rekao je dužnosnik ruskog Ministarstva vanjskih poslova kojeg citira novinska agencija TASS. Vladimir Yermakov je kazao da svaki oružani sukob između nuklearnih sila treba spriječiti.

15:10 Ukrajinska državna služba za hitne slučajeve priopćila je da su bolnica i stambeni prostori u gradu Harkivu na sjeveroistoku zemlje pogođeni tijekom granatiranja u noći s petka na subotu. Zapaljeni su stanovi u dvije stambene zgrade od devet katova, a ozlijeđen je muškarac koji je bio vlasnik jednog od stanova i prevezen je u bolnicu, naveli su. U bolnici su oštećene betonske konstrukcije i prozorski okviri, a požar je izbio na 5. katu, no žrtava nije bilo. Tu informaciju objavio je BBC, ali je nije potvrdio.

