Svijet je zgrožen stravičnim snimkama iz grada Buče gdje su ukrajinske snage u subotu, nakon oslobođenja, naišle na trupla ostavljena na cesti. Tako ostavljeno ih je bilo 20-ak, a Ukrajinci tvrde da su ukupno našli 410, tijela. Grad je sravnjen s zemljom. Ukrajinci optužuju Ruse za genocid, Rusi negiraju zločin i tvrde da je sve lažna vijest.

Tijek događaja pratite u nastavku:

7:20 ''Slike koje dolaze iz Buče i drugih područja koja su napustile Putinove snage su užasavajuće. Vlada SAD-a predana je nastojanju da se za ovo preuzme odgovornost koristeći svaki raspoloživi alat. Ne možemo šutjeti, svijet mora znati što se dogodilo i svi moramo djelovati'', poručilo je američko veleposlanstvo u Ukrajini na Twitteru.



The images coming out of Bucha and other areas abandoned by Putin’s forces are horrific. The U.S. government is committed to pursuing accountability using every tool available. We can not stand quiet, the world needs to know what happened, and we all must act.