Rat u Ukrajini traje 69 dana. Iako se evakuacija iz Mariupolja pokrenula, napreduje izrazito slabo. Rusija nastavlja s granatiranjem područja Harkiva, Donjecka, Dnjepropetrovska, Zaporižja, Mikolajiva i Odese. Među novim žrtvama je i dvoje djece.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron više od dva sata je razgovarao s ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

Britanski premijer Boris Johnson poručio je ukrajinskom parlamentu da će Ukrajina pobijediti Rusiju i biti slobodna.

Ruska vojska krenula je u novi napad na razrušeni kompleks čeličane Azovstal u Mariupolju.

Putin je potpisao dekret o "neprijateljskim akcijama određenih stranih država i međunarodnih organizacija" kojim će odgovoriti na sankcije nametnute Rusiji.

17:26 Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom o situaciji u Ukrajini s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom i pritom pozvao Zapad da izvrši pritisak na Kijev da prekine "strahote" koje se događaju u toj zemlji, prenijele su ruske novinske agencije.

Putin je rekao Macronu da bi Zapad mogao pomoći da se prekine "ratne zločine i masovno granatiranje gradova i naselja u Donbasu", pri čemu stradavaju civili. Rusija niječe da njezine snage u Ukrajini čine ratne zločine i za pogibije civila okrivljuje ukrajinske nacionaliste i "neonaciste", što Kijev i Zapad odbacuju.

"Zapad bi mogao pomoći da se prekinu te strahote utječući na odgovarajući način na vlasti u Kijevu i prekidom slanja oružja Ukrajini", rekao je, prenijela je agencija RIA. Putin je također francuskom kolegi rekao da je Moskva i dalje spremna na dijalog s Ukrajinom.

17:18 "Bolnice su spremne za dolazak evakuiranih iz čeličane Azovstal", kazala je dr. Dorit Nizan, voditeljica Svjetske zdravstvene organizacije za Ukrajinu.

"Spremni smo za opekline, prijelome i rane, kao i za proljev, respiratorne infekcije", dodala je. "Spremni smo i vidjeti ima li trudnica, djece s pothranjenošću – svi smo tu i zdravstveni sustav je dobro pripremljen", navela je Nizan.

Neki ljudi su već stigli u Zaporižija nakon što su sami krenuli iz sela u blizini Mariupolja i imali lakše ozljede. Ona kaže da je mentalno zdravlje "veliki problem". "Mnogi su plakali kad su stigli i kad su ih dočekali članovi obitelji. Bilo je jako dirljivo", rekla je Nizan, a prenosi BBC.

Kremlj optužio Izrael za podržavanje "neonacističkog režima"

17:06 Kremlj je optužio Izrael da podržava "neonacistički režim" u Ukrajini nakon što se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov našao na udaru kritika jer je tvrdio da Adolf Hitler "ima židovsku krv".

Lavrov je kritizirao ukrajinskog predsjednika rekavši da židovsko podrijetlo Volodimira Zelenskog "ne znači ništa". "Hitler je također imao židovsko podrijetlo, tako da to ništa ne znači. Neki od najgorih antisemita su Židovi", kazao je.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova navodi u priopćenju da je izraelski ministar vanjskih poslova Yair Lapid dao "antipovijesne opaske" kao odgovor na komentare Lavrova koji "uvelike objašnjavaju zašto trenutna izraelska vlada podržava neonacistički režim u Kijevu", piše Sky News. Lapid je rekao da su komentari ruskog ministra vanjskih poslova "skandalozni i užasna povijesna pogreška".

Snažne eksplozije odjekuju Mariupoljem

16:58 U Azovstalu, čeličani u opkoljenom Mariupolju, i dalje je zarobljeno oko 200 civila. Snažne eksplozije odjekuju razorenim gradom, a jednu od snimki objavila je ruska RIA Novosti. Gusti oblak dima diže se u zrak dok u pozadini odjekuju eksplozije.

Tvornica je posljednja točka ukrajinskog otpora u lučkom gradu koji je gotovo u potpunosti okupiran od strane ruskih snaga. Pretpostavlja se da su stotine civila skrivene u skloništima ispod industrijskog kompleksa zajedno s vojnicima, marincima i medicinarima.

Ukrajinski obavještajci došli su do informacija koje kruže među ruskim vojnicima, a koje otkrivaju do kada bi rat mogao trajati. Navode i da su naručeni novi pečati za javnu i gradsku upravu Mariupolja i Hersona.

Macron nazvao Putina

16:19 Francuski predsjednik Emmanuel Macron nazvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina prvi put nakon 29. ožujka. Razgovor je trajao 2 sata i 10 minuta, prenosi Le Parisien pozivajući se na Elizejsku palaču. Trenutno nema detalja o sadržaju razgovora.

Ovo je prvi Macronov razgovor s Putinom od 29. ožujka, prije nego što su otkriveni zločini u Buči. Poziv je upućen na inicijativu predsjednika Francuske nakon razgovora koji je Macron imao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u subotu, 30. travnja.

15:54 Grčka i Bugarska priopćile su da će novo postrojenje za ukapljeni prirodni plin (LNG) koje će se graditi u sjevernoj grčkoj luci Alexandroupolis pomoći u stvaranju nove plinske rute za Europu i smanjiti ovisnost o ruskom plinu u ključnom trenutku, piše Reuters.

Prošli je tjedan ruski izvoznik plina Gazprom prekinuo isporuke Bugarskoj i Poljskoj zbog odbijanja plaćanja u rubljama. "Naše su zemlje spremne preuzeti novu ključnu ulogu u novoj energetskoj karti Europe", rekao je grčki premijer Kyriakos Mitsotakis. "Nedavne ucjene Moskve oko prirodnog plina čine ovu suradnju ne samo potrebnom nego i hitnom", dodao je.

Grčka opskrbljuje Bugarsku plinom otkako je Rusija prekinula s isporukom. "Ekonomska ucjena Kremlja protiv moje zemlje i Europske unije neće uspjeti, jer ćemo se tome suprotstaviti i današnji događaj je dokaz za to", rekao je bugarski premijer Kiril Petkov.

Terminal u Alexandroupolisu bit će usidren oko 18 kilometara od luke, a prenosit će plin do obale kroz cjevovod dug 28 kilometara. S radom bi trebao početi krajem 2023.

Izvučena 101 osoba iz Azovstala

15:43 Glasnogovornica UN-a u koordinatorica te organizacije za područje Ukrajine Osnat Lubrani potvrdila je da je evakuacija civila iz Mariupolja bila uspješna.

Humanitarian convoy with civilians evacuated from #Azovstal has finally arrived to Zaporizhzhia, UN coordinator reports.

UN is ready to repeat evacuation operation if both sides are willing. #Marioupol pic.twitter.com/3WoeMzX7hB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 3, 2022

Operacija je imala za cilj izvući uglavnom žene i djecu iz čeličane Azovstal. Prethodni pokušaji evakuacije civila nisu uspjeli.

Lubrani navodi da su joj "ljudi s kojima je putovala pričali srceparajuće priče o paklu kroz koji su prošli". Ukrajinske vlasti vjeruju da je oko 200 civila i dalje zarobljeno u čeličani, zajedno s ukrajinskim vojnicima.

"Razmišljam o ljudima koji su ostali zarobljeni. Učinit ćemo sve što možemo da im pomognemo", napisala je Lubrani.

I'm relieved to confirm that the safe passage operation from Mariupol has been successful.

The people I travelled with told me heartbreaking stories of the hell they went through.



I'm thinking about the people who remain trapped. We will do all we can to assist them. pic.twitter.com/mEqTTKZKA8 — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) May 3, 2022

"Zahvaljujući operaciji, 101 osoba konačno je nakon dva mjeseca mogla napustiti bunkere ispod čeličane Azovstal i vidjeti svjetlo dana", rekla je. Crveni križ navodi da su neki od pristiglih u Zaporižje ozlijeđeni.

BREAKING: The safe passage operation that left #Mariupol over the weekend has safely arrived in Zaporzhzhia.



Our teams, working with @UN personnel, escorted +100 people who were able to leave the city and surrounding areas. pic.twitter.com/fjChmhsOVb — ICRC (@ICRC) May 3, 2022

Snažni napadi na područje čeličane

15:35 Iz opkoljenog ukrajinskog grada Mariupolja uzdižu se gusti stupovi dima iznad područja čeličane Azovstal uz zvuk jakih eksplozija. Ruske snage pokreću nove napade na već ionako razrušeni kompleks, a takve izvještaje potvrđuju i ukrajinski i ruski izvori. Već je satima postrojenje pod udarima topništva, napadima s mora i iz zraka. Ukrajinici tvrde da u napadima ima stradalih civila.

Svjatoslav Palamar, zapovjednik Azovske vojske, rekao je da su pod snažnim napadima, da je poljska bolnica teško oštećena, a "liječnici koji obavljaju operacije rade u vrlo teškim, nemogućim, uvjetima".

Navodi da su u najnovijim napadima ubijene dvije žene, a ranjeno je deset civila. Težina njihovih ozljeda je različita.

Captain Svyatoslav Palamara reports that a powerful assault on the territory of the #Azovstal plant is underway. pic.twitter.com/jFO63yj0c1 — NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2022

"Trenutno je u postrojenju oko 500 ranjenih", dodao je zapovjednik ukrajinske Nacionalne garde Denis Šlega.

S druge strane ruski mediji optužuju Ukrajince da su ''iskoristili primirje kod čeličane kako bi zauzeli položaje''. “Oni su napustili bunkere i zauzeli obrambene položaje na području tvornice. Trenutno trupe DPR-a i ruske oružane snage uništavaju te položaje topništvom i zrakoplovstvom”, kažu Rusi.

