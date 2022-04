U tijeku je 65. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ured ukrajinskog predsjednika priopćio je da će danas pokušati evakuirati civile iz čeličane Azovstal. Francuska očekuje da EU sljedećeg tjedna usvoji šesti paket sankcija protiv Rusije.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

15:50 Američko Ministarstvo obrane ponovno je upozorilo građane SAD-a da ne bi trebali ići u borbe u Ukrajinu. Agencija France-Presse izvještava da je glasnogovornik Pentagona John Kirby izjavio za CNN: "Nastavljamo pozivati ​​Amerikance da ne idu u Ukrajinu... ovo je aktivna ratna zona, ovo nije mjesto na koje se putuje." Reakcije su uslijedile nakon pogibije 22-godišnjeg Willyja Josepha Cancela, navodi The Guardian.

15:45 Prema navodima američkih medija, u Ukrajini su ubijena još dvojica stranih boraca. Tako je objavljeno da je 22-godišnji bivši američki marinac Willy Joseph Cancel ubijen u ponedjeljak.

Njegova majka Rebecca Cabrera za CNN je izjavila da je njezin sin radio za vojnu tvrtku koja ga je poslala u Ukrajinu. On je prvi američki državljanin za koji je potvrđeno da je ubijen u sukobu u Ukrajini.

Njegova udovica, Brittany Cancel, rekla je za Fox News da je njezin suprug bio heroj koji je iza sebe ostavio malog sina. Danski mediji također izvještavaju kako je 25-godišnji Danac ubijen u Mikolaivu 26. travnja dok se borio za Međunarodnu legiju u Ukrajini.

Njegovo ime nije navedeno, a u Ministarstvu vanjskih poslova u Kopenhagenu nisu potvrdili te navode, donosi Sky News.

15:40 Gradonačelnik Mariupolja Vadim Boičenko kazao je da je više od 600 ljudi ozlijeđeno u ruskom bombardiranju improvizirane bolnice unutar opkoljenog kompleksa čeličane Azovstal."Već znate da su bacali bombe na bolnicu, zračne bombe su uništile bolnicu, a to je znak ratnog zločina, jer je broj ranjenih prije toga bio 170, a sada je preko 600", gradonačelnik Boičenko je izjavio za ukrajinsku televiziju.

15:20 Iz dvije ruske regije koje graniče s Ukrajinom - Kurska i Bryanska, priopćili su kako je njhovo područje granatirano. Guverner regije Kursk Roman Starovoit izjavio je kako su na kontrolni punkt u selu Krupets u petak pale granate, navodi CNN.

Šef regije Bryansk, Alexander Bogomaz, rekao je da je granični odjel Federalne sigurnosne službe (FSB) izvijestio o granatiranju sela Belaya Berezka, navodno s ukrajinskog teritorija.

15:15 Od početka rata u Ukrajini ubijeno je sedam novinara, 15 ih je nestalo, 14 je poginulo, devet je ranjeno, a 8 novinara je oteto, navodi Kijev Independent.

The crimes included murder, injury, abduction, threats, and shelling of TV towers.



Overall, 7 journalists were killed, 15 went missing, 14 died as combatants or from Russian shelling when they weren’t on duty, 9 were wounded, and 8 journalists were abducted.