U tijeku je 95. dan rata u Ukrajini. Zamjenik načelnika hersonske vojne civilne uprave Kiril Stremousov rekao je da trenutno "nema razgovora o referendumu". Početkom idućeg tjedna bit će poseban samit Europske unije. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Rusije Vladimir Putin u nedjelju su telefonski razgovarali.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:45 Ukrajinski branitelji odbili su u nedjelju ruski napad na Sjeverodonjeck, najveći grad koji je još uvijek pod njihovom kontrolom u regiji Luhansk, ali su pretrpjeli teške topničke napade, rekli su ukrajinski dužnosnici.

Granatiranje je bilo toliko intenzivno da nije moguće procijeniti koliko je ljudskih žrtava i kolika je šteta, rekao je guverner Luhanska Serhij Gaidai. Proteklih dana uništeni su deseci objekata.

"Situacija je izrazito eskalirala", rekao je Gaidai. Ukrajinska vlada u međuvremenu je pozvala Zapad da joj pošalje oružje većeg dometa za nastavak borbi u ratu koji traje već četvrti mjesec.

Bitka za Sjeverodonjeck, koji se nalazi na istočnoj strani rijeke Siverskij Donets, u središtu je pozornosti dok Rusi postupno, ali kontinuirano osvajaju Donbas, koji čine regije Luhansk i Donjeck.

15:49 Oleksandar Lašin, član Gradskog vijeća Mariupolja, izvijestio je o aktualnoj situaciji u tom gradu. Istaknuo je kako ondje nema ni struje ni vode.

"U Mariupolju je kolaps. Tek ponegdje ima svjetla, ulice su poplavljene, potoci teku cestama, kanalizacija smrdi. Osjeti se smrad leševa. Vladaju nehigijenski uvjeti", istaknuo je.

15:20 Britansko Ministarstvo obrane objavilo je novu ratnu kartu s ažuriranim podacima o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

