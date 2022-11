Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kasno u nedjelju da će Rusija sigurno pokrenuti nove raketne napade na Ukrajinu. U međuvremenu, Rusija je tijekom noći napala naselja u blizini Nikopolja.

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

8:38 Nuklearna elektrana Zaporižja ostaje pod kontrolom Rusije, priopćila je u ponedjeljak uprava okupiranog grada Enerhodara koju je postavila Rusija, nakon što je visoki ukrajinski dužnosnik sugerirao da se ruske snage pripremaju za odlazak.

"Mediji aktivno šire lažne informacije da se Rusija navodno planira povući iz Enerhodara i napustiti (nuklearku). Ova informacija nije istinita", rekla je uprava koju podržava Rusija u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Čelnik ukrajinske državne tvrtke za nuklearnu energiju rekao je u nedjelju da postoje znakovi da se ruske snage možda spremaju napustiti ogromnu nuklearnu elektranu Zaporižja koju su zauzele u ožujku ubrzo nakon invazije.

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga priopćio je u ponedjeljak da su ukrajinske snage krajem prošlog tjedna uništile šest jedinica ruske vojne opreme i da je oko 30 ruskih vojnika ozlijeđeno u borbama u blizini Enerhodara.

Reuters nije mogao odmah provjeriti ta izvješća.

8:30 Visoki predstavnik EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell smatra da rat između Rusije i Ukrajine "možda neće završiti nego će se zamrznuti poput rata u Koreji" od prije 70 godina.

"U Koreji su dvije strane postigle primirje i prekid vatre uspostavivši liniju razdvajanja. To bi mogao biti izlaz iz ovog konflikta", izjavio je Borrell (75), potpredsjednik Europske komisije.

To je rekao u Barceloni gdje je u petak sudjelovao na događaju "Globalne krize, europski odgovori" u organizaciji lokalnog Centra za međunarodne odnose (CIDOB), izvijestile su novine La Vanguardia.

"Ukrajina i Rusija bi se trebale povući sa svojih sadašnjih pozicija da bi se postigao scenarij poput onog u Koreji", rekao je Borrell. To znači da bi Kijev i Moskva trebali prestati tražiti, braniti ili osvajati teritorij.

8:20 Britanski obavještajci objavili su novo izvješće o tijeku rata u Ukrajini. Među ostalim, u izvješću stoji da unatoč oslobađanju Hersona od okupatorskih snaga Rusije, tamošnji stanovnici i dalje "trpe svakodnevna bombardiranja ruskog topništva".

Samo prošlog četvrtka ubijeno je deset ljudi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 November 2022

8:15 Rusija je tijekom noći napala tri naselja u blizini Nikopolja u južnoj Dnjepropetrovskoj regiji, rekao je guverner Valentin Rezničenko, piše The Kyiv Independent.

⚡️Russian forces shell Nikpol overnight.



Russia attacked three communities of the Nikopol district in southern Dnipropetrovsk Oblast overnight on Nov. 28, Governor Reznichenko said.



Thirty Russian shells landed in the communities, he said. No casualties were reported.