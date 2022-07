U tijeku je 155. dan rata u Ukrajini. Ukrajinci napreduju u protuofenzivi, odsjekli su okupirani Herson od ostalog teritorija pod ruskom kontrolom. Amerikanci planiraju razgovor Blinkena i Lavrova, Rusi opovrgavaju da im je stigao zahtjev za razgovorom.

8:34 Ukrajinske snage na jugu objavile su da su u protekla 24 sata ubile 66 neprijateljskih vojnika i uništile tri tenka i dva vojna skladišta.

Ruske snage napale su višecjevnim raketnim bacačima grad Mikolajiv.

8:32 Ruske snage zauzele su drugu najveću ukrajinsku elektranu i izvode "masovno preraspoređivanje" snaga u tri južne regije, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika, u trenutku očekivanja ukrajinskog protunapada u regiji Hersona, koji, po zapadnim izvorima, "uzima korak".

Snage koje podržava Rusija objavile su da su zauzele netaknutu elektranu na ugljen Vuhlehirsk iz sovjetskog doba, što je prvi važan uspjeh Moskve u više od zadnja tri tjedna.

Oleksij Arestovič, savjetnik ukrajinskoga predsjednika Volodimira Zelenskog, potvrdio je zauzimanje elektrane u istočnoj regiji Donjecku, rekavši da je to samo "mala taktička prednost" za Rusiju.

Po njegovim riječima, rusko preraspoređivanje na jug izgleda da je prebacivanje strategije od napada na obranu, dok šalju snage u regije Melitoplj, Zaporižju i Herson.

Oleksij Danilov, tajnik ukrajinskog Vijeća nacionalne sigurnosti i obrane, ranije je putem Twittera objavio da Rusija koncentrira "maksimalan broj vojnika" u smjeru Hersona, ne navodeći detalje.

Istodobno, ukrajinska kampanja ponovnog preuzimanja okupirane regije Herson "uzima korak", kažu zapadni vojni izvori.

Ključni most prema gradu Hersonu sada nije u funkciji nakon što su ga ukrajinske snage pogodile raketama dugog dometa koje su isporučile SAD.

To znači da su tisuće ruskih vojnika sada u opasnosti da budu odsječene od ostatka okupiranog teritorija.

Strateški smješten zapadno od rijeke Dnjepar, grad je bio prvi u ratu koji je pao u ruke ruskih snaga.

8:27 Ukrajinska vojska objavila je, citirajući bjeloruske izvore, da je iz Bjelorusije lansirano više od 20 projektila na Ukrajinu.

"U periodu od sat vremena danas je, prema informacijama bjeloruskih izvora, iz Bjelorusije lansirano više od 20 projektila. Zasad nam je poznato da je devet projektila pogodilo područje Hončarivske u černihivskoj regiji", objavila je ukrajinska vojska.

Zasad nema dojava o žrtvama, objavila je vojska.

7:59 Ukrajinska protuofenziva uzima sve više maha u gradu Hersonu na jugu Ukrajine koji je pod kontrolom Rusije, priopćilo je u četvrtak britansko ministarstvo obrane.

"Ukrajinske snage vrlo su vjerojatno uspostavile mostobran južno od rijeke Ingulets, koja čini sjevernu granicu Hersona koji je okupirao Rusija", navodi se u redovitom obavještajnom biltenu na Twitteru.

