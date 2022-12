Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je građane na nove ruske napade. U ruskoj zračnoj bazi u padu drona poginula su tri vojnika.

Zelenski upozorio građane na nove napade tijekom dana blagdana



U padu ukrajinskog drona na rusku vojnu bazu troje mrtvih

Rusko oružje raspoređeno u Bjelorusiji

8:23 Ruski taktički raketni sustavi Iskander koji mogu nositi nuklearne bojeve glave, i sustavi protuzračne obrane S-400 raspoređeni su u Bjelorusiji i spremni su za obavljanje predviđenih zadaća, rekao je visoki dužnosnik bjeloruskog ministarstva obrane.

08:15 Moskva je spremna obnoviti isporuku plina Europi kroz plinovod Yamal-Europa, rekao je potpredsjednik ruske vlade Aleksander Novak državnoj novinskoj agenciji TASS.

"Europsko tržište ostaje relevantno, jer nestašica plina i dalje postoji, a mi imamo sve mogućnosti za nastavak opskrbe", rekao je Novak u tekstu koji je agencija objavila u nedjelju.

"Primjerice, plinovod Yamal-Europa, koji je zaustavljen iz političkih razloga, ostaje neiskorišten."

7:58 Incident u zračnoj bazi Engels u ruskoj regiji Saratov se istražuje, ali nije bilo štete na civilnoj infrastrukturi, rekao je lokalni guverner nakon medijskih izvještaja o eksplozijama u bazi ranije u ponedjeljak.

Zračna baza u blizini grada Saratova, oko 730 km jugoistočno od Moskve, pogođena je 5. prosinca u, kako je Rusija rekla, napadima ukrajinskih dronova na dvije ruske zračne baze tog dana.

Dvostruki udari zadali su Moskvi veliki udarac glede reputacije i pokrenuli pitanja o tome zašto je njezina obrana zakazala. Ukrajina nikada nije javno preuzela odgovornost za napade unutar Rusije, ali je rekla da su takvi incidenti "karma" za rusku invaziju.

Troje mrtvih nakon pada drona

7:51 Tri vojne osobe poginule su kao posljedica pada olupine ukrajinskog drona na vojnu bazu u ruskoj regiji Saratov, izvijestile su ruske agencije pozivajući se na Ministarstvo obrane.

"Dana 26. prosinca, oko 01.35 po moskovskom vremenu, ukrajinska bespilotna letjelica oborena je na maloj visini dok se približavala vojnom aerodromu Engels u oblasti Saratov", priopćilo je rusko Ministarstvo obrane.

"Kao posljedica pada olupine bespilotne letjelice, smrtno su stradala tri ruska pripadnika tehničkog osoblja koji su bili na aerodromu." Ministarstvo je dodalo da zrakoplovna oprema nije oštećena.

Engels airbase, Saratov, russia.



Air raid alarm is on after multiple explosions at the airstrip with russian long-range strategic nuclear-capable bombers.



Situation developing.



7:25 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je građane svoje zemlje na nastavak ruskih napada u nekoliko preostalih dana 2022.

"Moramo biti svjesni da će naš neprijatelj pokušati učiniti ovo vrijeme mračnim i teškim za nas", rekao je u svom dnevnom video obraćanju u nedjelju navečer. Rusija je ove godine izgubila sve što je mogla izgubiti, rekao je. "Ali nakon raketnih napada na našu zemlju, na naš energetski sektor, pokušava nadoknaditi svoje gubitke lukavošću svojih propagandista".

Putin je proteklih dana nekoliko puta naznačioo spremnost na pregovore, ali ne odgovarajući na preduvjete koje je postavio Kijev. Dok bi Moskva pregovarala na temelju trenutnog stanja crta bojišnice, Kijev prvo traži potpuno povlačenje ruskih trupa iz Ukrajine, uključujući Krim koji je okupiran 2014., kao i odštetu.

