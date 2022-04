60. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je najavio dolazak američkog državnog tajnika i ministra obrane u nedjelju i želju da Sjedinjene Države budu jamac ukrajinske sigurnosti.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:50 Civili danas nisu mogli biti evakuirani iz Mariupolja, a Ukrajina okrivljuje ruske snage što privremeno nisu obustavljale vatru, javlja Sky News. Ukrajina je pozivala na siguran izlazak civila iz grada, ali su višestruki pokušaji uspostave humanitarnih koridora propali.

Potpredsjednica ukrajinske vlade Iryna Vereshchuk rekla je da će njezina strana sutra ponovno pokušati uspostaviti siguran prolaz.

Pozvala je glavnog tajnika UN-a Antonija Guterresa, koji putuje u Moskvu idućeg tjedna, da zatraži prekid vatre od Rusije.

16:09 Guverner istočne regije Lugansk izvijestio je o zasad neutvrđenom broju poginulih civila u granatiranju, javlja Sky News. Serhiy Gaidai je rekao uz prigodno uskršnje obraćanje da Rusima "ništa nije sveto".

16:05 Glasnogovornik švicarskog državnog tajništva za ekonomska pitanja (SECO) je rekao da je primio dva upita iz Njemačke o prenošenju streljiva koje je dobila od Švicarske u Ukrajinu. "Na oba zahtjeva Njemačke odgovoreno je negativno s obzirom na švicarsku neutralnost i obvezne kriterije odbijanja zakona o ratnom materijalu", rekao je glasnogovornik, javlja Reuters.

16:04 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da je s turskim kolegom Tayyipom Erdoganom razgovarao o potrebi brze evakuacije civila iz opkoljenog Mariupolja.

On je rekao da se čuo s Erdoganom uoči razgovora turskog čelnika s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Zelenskij i Erdogan razgovarali su o evakuaciji iz Mariupolja, uključujući opkoljenu tvornicu Azovstalj.

"Naglasio sam potrebu brze evakuacije civila iz Mariupolja, uključujući Azovstalj, kao i brzu razmjenu blokiranih trupa", napisao je Zelenski na Twitteru.

NATO članica Turska dijeli morsku granicu s Ukrajinom i Rusijom te je u dobrim odnosima s obje države. Ankara je podržala Ukrajinu, no nije uvela sankcije Moskvi.

Tursko predsjedništvo objavilo je da se Erdogan tijekom razgovora složio sa Zelenskijem o potrebi evakuacije ozlijeđenih i civila iz Mariupolja jer "je situacija svakog dana sve tužnija".



15:56 Konvoj od 23 vozila krenuo je iz Velike Britanije prema Ukrajini. Vatrogasna i spasilačka služba Južnog Yorkshirea podijelila je fotografije i snimke kolone. Velika Britanija je već ranije donirala kola hitne pomoći i oružje Ukrajincima.

15:54 Ruski predsjednik Vladimir Putin viđen je tijekom uskršnje mise u moskovskoj katedrali Krista spasitelja kako radi neobične grimase i grize usnu, javlja Sky News.

Virtually everything we see of Putin these days is from his personal photographers or state media. These are their best takes: grimacing in his chair, chewing his lip https://t.co/djGiPeBYYw