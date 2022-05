Nedjelja je 88. dan ruske invazije na Ukrajinu. Prema podacima regionalnih vojnih uprava, u posljednja 24 sata ruske snage granatirale su regije Luhansk, Sumi, Donjeck, Odesu, Harkiv, Mikolajiv, Herson, Černihiv i Rivne. Ubijeno je 18 osoba, a ozlijeđeno je 43 ljudi, među njima i jedno dijete.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:09 Britanci su objavili najnovija ažuriranja obavještajnih službi o stanju u Ukrajini.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/GGC8C7MQ1u



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ntuj5gasql