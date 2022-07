Rat u Ukrajini ušao je u 149. dan. Ukrajina i Rusija u petak poslijepodne u Istanbulu potpisuju ugovor o izvozu žitarica.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

9:41 Prema guverneru Dnjepropetrovske oblasti Valentinu Reznichenku, ruske trupe pokrenule su "masivni raketni napad" i dva puta granatirale Nikopolj, ubivši najmanje jednu i ranivši još jednu osobu.

9:32 The Kyiv Independent objavio je procijenu gubitaka ruske vojske.

