Rat u Ukrajini traje 119. dan. Ruska vojska napala je gradove u regiji Harkiv i ubila 15 ljudi. Među njima je i osmogodišnje dijete. Uoči sastanka Europskog vijeća premijer Andrej Plenković razgovarao je sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Petnaest osoba ubijeno je u napadu ruske vojske u regiji Harkiv

Predstavnik Ukrajine u UN-u održao je snažan govor pred Vijećem sigurnosti, rekavši da se Rusija "neće zaustaviti ni pred čim" u svojoj invaziji

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove rakete pogodile zračnu luku u blizini ukrajinskog lučkog grada Odese

Američki State Department potvrdio je smrt američkog državljanina Stephena Zabielskog, drugog poznatog Amerikanca koji je ubijen u borbama u Ukrajini

Ruske trupe zauzele su selo Toškivka u blizini gradova Sjeverodonecka i Lisičanska u regiji Donbas.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:45 Još jedan val otmica započeo je u okupiranom dijelu Zaporiške oblasti, a Rusi su lokalnim stanovnicima zaprijetili smrtnim kaznama. Ivan Fedorov, gradonačelnik Melitopolja, rekao da je tijekom službe održane na središnjem gradskom trgu prije nekoliko dana otet lokalni pastor.

Trenutno se ne zna gdje se nalazi. Nekoliko aktivista je također oteto. Fedorov tvrdi da su Rusi samo u Melitopolju oteli više od 500 ljudi u četiri mjeseca, ali da otpor građana i dalje raste, piše ukrajinska Pravda.

"Lokalni ruski opunomoćenici u okupiranim područjima dali su izjave na središnjim ruskim medijima da predlažu uvođenje smrtne kazne na privremeno okupiranim područjima", kazao je Fedorov.

"Otpor građana unatoč svemu raste. Stoga žele prijeći na sljedeću fazu - uvođenje smrtne kazne. Žele to učiniti javno kako bi dodatno zastrašili naš narod. To nije samo glasina. To javno govore u glavnim ruskim medijima", dodao je.

7:38 Odbor za integraciju Ukrajine u Europsku uniju ukrajinskog parlamenta održat će danas redoviti sastanak.

"Na sastanku će se razmatrati nacrti zakona koji se odnose na prioritetna područja prilagodbe ukrajinskog zakonodavstva zakonodavstvu EU-a i obveze Ukrajine u okviru Vijeća Europe", objavili su na društvenim mrežama.

Комітет #Рада9 з питань інтеграції України до Європейського Союзу сьогодні проведе чергове засідання.

На засіданні буде розглянуто законопроєкти, що належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС і зобов’язань України в рамках Ради Європи. pic.twitter.com/XTOGbYWtPj — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 22, 2022

U novom napadu poginulo 15 osoba

7:33 Petnaest osoba, uključujući i osmogodišnje dijete, ubijeno je pod ruskom topničkom vatrom u regiji Harkiv (sjeveroistočna Ukrajina), objavio je guverner te regije u utorak.

"Petnaest osoba je poginulo, a 16 ih je ozlijeđeno. To su strašne posljedice ruskog granatiranja usred bijela dana u regiji Harkiv", rekao je guverner Oleg Sinegubov, dodajući da su svi ubijeni i ozlijeđeni u četiri odvojena bombardiranja.

Napadnut Harkiv - 3 (Foto: Facebook/Nacionalna policija)

Ruske snage granatirale su Šugiv, grad oko 30 kilometara jugoistočno od Harkiva, pri čemu je ubijeno šest osoba, a ranjene četiri, rekao je.

U samom Harkivu je ubijeno još pet osoba, a ozlijeđeno 11, dok je u napadu u predgrađu poginuo osmogodišnji dječak čija je majka ozlijeđena.

Tri osobe su ubijene u Zoločivu, gradiću 40 km sjeverno od Harkiva. "Ovo je terorizam. To su zločini protiv čovječnosti koji se moraju kazniti", rekao je guverner.

Napadnut Harkiv - 1 (Foto: Facebook/Nacionalna policija)

Mnogi stanovnici regije Harkiv, koja graniči s Rusijom, pobjegli su na početku invazije, a zatim su se počeli vraćati svojim domovima nakon što su pokušaji ruskih snaga da zauzmu drugi ukrajinski grad odbijeni.

Harkiv, koji se nalazi 50 km od ruske granice, pretrpio je teško bombardiranje na početku invazije, ali su ukrajinske snage vratile kontrolu nakon borbi koje su izazvale velika razaranja.

Ruska vojska je od tada usmjerila svoje napore na regiju Donbas, koja uključuje regije Donjeck i Lugansk jugoistočno od Harkiva.

Napadnut Harkiv - 2 (Foto: Facebook/Nacionalna policija)

05:50 Uoči sastanka Europskog vijeća premijer Andrej Plenković razgovarao je sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

"Izrazio sam našu podršku Ukrajini u stjecanju statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Žalimo zbog brojnih nevinih žrtava rata te nastavljamo pomagati Ukrajini, koja danas brani svoju slobodu i vrijednosti cijele Europe", napisao je Plenković na Twitteru.

Uoči #EUCO u 📞 razgovoru s predsjednikom @ZelenskyyUa izrazio sam našu podršku #Ukraine u stjecanju statusa kandidata za članstvo u 🇪🇺. Žalimo zbog brojnih nevinih žrtava rata te nastavljamo pomagati #Ukraine, koja danas brani svoju slobodu i vrijednosti cijele Europe.

🇭🇷🤝🇺🇦 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) June 21, 2022

Što se događalo u Ukrajini tijekom jučerašnjeg dana možete pročitati >>OVDJE.