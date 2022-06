Rat u Ukrajini traje 118. dan. Putin je najavio da će u borbenu službu do kraja godine staviti interkontinentalne balističke rakete Sarmat. Dvojica zarobljenih američkih vojnika su u Donjecku. Kremlj navodi da se radi o plaćenicima na koje se ne odnose Ženevske konvencije. Krim je pokrenuo projekte intergracije s okupiranim područjima Hersona i Zaporižja.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:43 Iako Rusija trenutno prolazi kroz nova iskušenja i nevolje, prevladat ćemo to, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je dodao kako će njihove oružane snage biti sve jače i jače.

16:39 Američki State Department potvrdio je smrt američkog državljanina Stephena Zabielskog, drugog poznatog Amerikanca koji je ubijen u borbama u Ukrajini.

"Bili smo u kontaktu s obitelji i pružili svu moguću konzularnu pomoć. Iz poštovanja prema obitelji u ovo teško vrijeme, nemamo više informacija", rekao je glasnogovornik američke Vlade.

16:25 Kopneni tranzit između Kalinjingrada i drugih dijelova Rusije nije zabranjen, izjavio je visoki predstavnik Europske komisije Josep Borrell.

“Kopneni tranzit između Kalinjingrada i drugih dijelova Rusije nije zaustavljen niti zabranjen. Nema blokade”, rekao je Borrell. "Tranzit putnika i robe koji nisu sankcionirani se nastavlja."

16:20 Ruske trupe zauzele su selo Toškivka u blizini gradova Sjeverodonecka i Lisičanska u regiji Donbas. Načelnik vojne uprave okruga Sjeverodoneck Roman Vlasenko tu je informaciju potvrdio.

16:13 Kremlj se još jednom oglasio o glasinama o navodnoj teškoj bolesti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov te je glasine odbacio tako što je rekao da je Putin tijekom vikenda igrao hokej.

"Mogu vam reći jednu stvar - da je jučer poslijepodne, to znam, zapravo igrao hokej. Dakle, jučer je igrao hokej, a onda sami razmislite o njegovom zdravlju.

16:10 Visoki dužnosnik ukrajinske vlade i poslovni čelnik privedeni su pod sumnjom da su dio navodne ruske špijunske mreže, priopćila je ukrajinska sigurnosna služba.

Nije imenovao dvojicu osumnjičenih, ali ih je identificirao kao visokog dužnosnika u Tajništvu Kabineta ministara i šefa odjela u Gospodarskoj i industrijskoj komori, prenosi Reuters.

Osumnjičeni su privedeni u sklopu "specijalne operacije u više faza" kako bi se neutralizirao navodni špijunski lanac, navodi SBU u priopćenju.

16:00 Ruskim raketama je preko noći uništena škola u gradu Avdiivka u Donjecku, objavila je Emine Dzheppar, prva zamjenica ukrajinskog ministra vanjskih poslova.

#Russian occupiers destroyed school No. 6 in #Avdiivka, reports head of the #Donetsk regional military administration Pavlo Kyrylenko.



According to him, it was already the third school destroyed by the occupation forces in the city. pic.twitter.com/Y5wO3AJOb9