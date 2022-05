Oko stotinu civila evakuirano je jučer iz čeličane Azovstal u Mariupolju. Papa Franjo kritizirao je Rusku invaziju na Ukrajinu. Ruski ministar vanjskih poslova rekao je da rat neće prestati 9. svibnja. Rat u Ukrajini ušao je u 68. dan.

Jedna je osoba ozlijeđena u požaru koji je buknuo u vojnom kompleksu u južnom ruskom gradu Belgorodu na granici s Ukrajinom

Od 50 do 100 civila evakuirano je jučer iz čeličane Azovstal u Mariupolju. Zelenski kaže da ih je bilo 100, no točnih podataka nema. Taje se i podaci o ruti konvoja

Papa Franjo kritizirao je Rusku invaziju na Ukrajinu

Lavrov je za talijanske medije jučer rekao da datum 9. svibnja neće utjecati na tijek rata

Tijek događaja pratite u nastavku.

7:59 Ukrajinska parlamentarna zastupnica Lesia Vasilenko objavila je videosnimku za koju navodi da se radi o uništavanju skladišta žitarica u regiji Dnjepar.

"Rusija nastavlja ugrožavati globalnu sigurnost hrane. Kao da blokiranje Crnog mora i ukrajinskih luka nije dovoljno", napisala je na Twitteru.

A grain storage facility hit in Dnipro region. #Russia continues to compromise global food security. Like blocking the Black Sea and Ukrainian ports wasn’t enough pic.twitter.com/8SPw9WfEOl — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) May 2, 2022

7:48 Konvoj koji podržava UN i Međunarodni odbor Crvenog križa pokušat će napustiti Mariupolj u ponedjeljak, objavilo je gradsko vijeće u Telegramu. "Ima dobrih vijesti. Danas su dogovorene dvije dodatne lokacije za primanje ljudi u evakuacijski konvoj koji će napustiti Mariupolj", stoji u objavi.

Konvoj će prikupiti civile na nekoliko točaka prije nego što ih odvedu u dva sela u blizini grada Berdjanska na jugu Ukrajine. Evakuacije civila iz Mariupolja u nedjelju su zaustavile lokalne vlasti iz "sigurnosnih razloga". Prije toga, stotinjak ljudi uspješno je evakuirano iz opkoljene čeličane Azovstal. Prema posljednjim procjenama, u gradu je još uvijek ostalo otprilike 100.000 civila.

Ubijeno 219 djece

7:28 Ured glavnog tužitelja Ukrajine objavio je da je u ratu u toj zemlji zabilježeno 9247 ratnih zločina, ubijeno 219 djece, a ozlijeđeno njih 405.

7:22 Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je najnovije podatke o situaciji na terenu u Ukrajini. Navode da je Rusija na početku rata 24. veljače angažirala više od 120 bataljunskih taktičkih skupina. Međutim, više od četvrtine tih skupina sada je "borbeno neučinkovito".

"Vojnici u nekim od najelitnijih ruskih postrojbi, uključujući Zračno-desantne snage, pretrpjeli su ogromne razine iscrpljenosti. Vjerojatno će trebati godine da Rusija rekonstruira te snage", navode.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZuMXTmNRyd



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/S7E6h4WTgM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 2, 2022

7:17 Prva dama SAD Jill Biden u četvrtak će stići u višednevni posjet u Rumunjsku i Slovačku kako bi se sastala s pripadnicima američkih službi i osobljem veleposlanstva, raseljenim ukrajinskim roditeljima i djecom, humanitarnim radnicima i nastavnicima, priopćio je njezin ured.

Supruga predsjednika Joea Bidena sastat će se s pripadnicima američke vojske u zračnoj bazi Mihail Kogalniceau u Rumunjskoj u petak, prije nego što će krenuti u Bukurešt gdje će se sastati s dužnosnicima rumunjske vlade, osobljem američkog veleposlanstva, humanitarnim radnicima i učiteljima koji rade s raseljenom ukrajinskom djecom. Zaustavit će se u slovačkim gradovima Bratislavi, Košicama i Visne Nemecke, piše The Guardian.

Eksplozije u ruskom Belgorodu

6:56 Dvije eksplozije pogodile su rusku oblast Belgorod na granici s Ukrajinom u ranim jutarnjim satima, rekao je guverner Vjačeslav Gladkov. "Probudilo me rano jutros, oko dva sata. Prema podacima operativnog stožera, nema štete ni razaranja. Nema žrtava", dodao je.

Eksplozije su uslijedile nakon što je u nedjelju izbio veliki požar u vojnom objektu ruskog Ministarstva obrane u Belgorodu. Uzrok incidenta za sada nije poznat. Ruski dužnosnici više su puta optuživali Ukrajinu za prekogranične napade na skladišta goriva i vojna postrojenja, tvrdnje za koje ukrajinske vladine agencije kažu da imaju za cilj potaknuti "antiukrajinski osjećaj".

Another video showing Jet Aircraft deploying Flares over the Western Russian city of Belgorod, Sonic Booms and possible Explosions have also been reportedly heard over the City tonight, something very strange is occurring. pic.twitter.com/09ZKf1Mnt1 — OSINTdefender (@sentdefender) May 2, 2022

Iz Mariupolja evakuirano stotinjak civila

6:38 Stotinjak ukrajinskih civila evakuirano je u nedjelju iz uništene čeličane Azovstal u gradu Mariupolju, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon što su Ujedinjeni narodi potvrdili da je u tijeku "operacija sigurnog prolaza".

"Prvi smo put imali dva dana primirja na ovom teritoriju i uspjeli smo izvesti više od sto civila - žena i djece", rekao je Zelenski u noćnom video obraćanju. Prvi evakuirani civili u ponedjeljak ujutro stižu u grad Zaporižje, pod kontrolom Ukrajine, rekao je Zelenski te dodao kako se nada da će se nastaviti uvjeti koji će omogućiti evakuaciju preostalih ljudi.

Ruska vojska se fokusirala na jug i istok Ukrajine nakon što nije uspjela zauzeti Kijev u prvim tjednima rata koji je sravnio gradove, ubio tisuće civila i prisilio više od pet milijuna Ukrajinaca na bijeg iz zemlje.

Pregovori o evakuaciji civila u više su navrata propadali posljednjih tjedana, a Rusija i Ukrajina svaljivale su jedna na drugu odgovornost za neuspjeh. No, u nedjelju je više od 50 civila stiglo u prihvatni centar kamo su pobjegli iz Mariupolja, rekao je Reutersov fotograf.

Civili su stigli autobusima u konvoju s UN-ovim i ruskim vojnim vozilima u selo Bezimene koje drže Rusi, oko 30 kilometara istočno od Mariupola, gdje je bio postavljen niz svijetloplavih šatora. Glasnogovornik Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova rekao je da je "operacija sigurnog prolaza" započela u subotu i da se koordinira s Međunarodnim odborom Crvenog križa, Rusijom i Ukrajinom. Rekao je da se ne mogu objaviti detalji kako se ne bi ugrozila sigurnost evakuiranih i konvoja.

Denis Šleha, zapovjednik 12. brigade ukrajinske Nacionalne garde, govoreći u nedjelju za televiziju iz tvornice Azovstal, rekao je da je nekoliko stotina civila ostalo u tamošnjim bunkerima, uključujući dvadesetak djece, te da će biti potrebne još jedna ili dvije dodatne evakuacije sličnih razmjera. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je 80 civila evakuirano iz tvornice.

Plan evakuacije civila iz razorenog grada s područja izvan čeličane odgođen je za ponedjeljak ujutro, priopćilo je gradsko vijeće Mariupolja.

6:35 Glavna ukrajinska tužiteljica Iryna Venedictova izjavila je da njezin ured otvara nove slučajeve navodnih ratnih zločina.

Jedna je osoba ozlijeđena u požaru koji je buknuo u vojnom kompleksu u južnom ruskom gradu Belgorodu na granici s Ukrajinom. U odvojenom slučaju, guverner Kurske oblasti, koja također graniči s Ukrajinom, kazao je da je oštećen željeznički most koji koriste teretni vlakovi.

Kako je izgledao 67. dan rata u Ukrajini pročitajte OVDJE.

