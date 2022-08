Četvrtak je 176. dan rata u Ukrajini. Borbe se nastavljaju, broje se nove žrtve. Ukrajinci su najavili nove napade na rusku vojsku.

Ukrajina se priprema za ruski raketni napad na prijestolnicu Kijev na Dan neovisnosti 24. kolovoza, rekao je u srijedu savjetnik predsjednika Oleksij Arestovič.

Središnja obavještajna uprava Ukrajine objavila je da su nakon najnovijih eksplozija na Krimu, ruske snage započele preseljenje zrakoplova na prazne piste i zračne luke. uključujući na one koje se nalaze izvan granica poluotoka.

Najmanje šestero ljudi poginulo je, a 16 je ozlijeđeno u srijedu u ruskom granatiranju Harkiva, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehubov.

8:45 Međunarodna agencija za atomsku energiju prihvatila je poziv Ukrajine da predvodi izaslanstvo u nuklearnoj elektrani Zaporižja, rekao je ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba.

Međunarodna agencija za atomsku energiju prihvatila je poziv Ukrajine da predvodi izaslanstvo u nuklearnoj elektrani Zaporižja, rekao je ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba.

8:22 Institut za proučavanje rata navodi kako su ruske snage nastavile s neuspjelim napadima na naselja jugoistočno od Siverska te pokušale nekoliko neuspješnih napada u taktički izazovnim šumskim područjima u blizini granice Harkovsko-Donjecke oblasti.

Institut za proučavanje rata navodi kako su ruske snage nastavile s neuspjelim napadima na naselja jugoistočno od Siverska te pokušale nekoliko neuspješnih napada u taktički izazovnim šumskim područjima u blizini granice Harkovsko-Donjecke oblasti.

8:13 Ukrajinsko Ministarstvo za reintegraciju privremeno okupiranih teritorija izvijestilo je da je manje od jedan posto stanovništva regije Herson i Zaporižja dobilo ruske putovnice.

The #Ukrainian Ministry of Reintegration of the temporarily occupied territories reports that less than 1% of population of #Kherson and #Zaporizhzhya regions have received #Russian passports.



📰BBC pic.twitter.com/5f61xo3XH3 — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2022

8:05 Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres treba se u četvrtak sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i turskim Recepom Tayyipom Erdoganom u Lavovu, gradu na zapadu Ukrajine, gotovo šest mjeseci nakon ruske invazije na tu zemlju.

Trojica čelnika će razgovarati o nedavnom dogovoru o izvozu ukrajinskih žitarica, ali i o "potrebi političkog rješenja sukoba", najavio je UN-ov glasnogovornik Stephane Dujarric. "Nimalo ne sumnjam da će se dotaknuti i nuklearne elektrane (Zaporižja) i drugih tema".

Zelenski je u srijedu, u svom uobičajenom večernjem obraćanju, rekao da je Guterres "već doputovao u Ukrajinu. Radimo zajedno kako bismo postigli potrebne rezultate za Ukrajinu".

Glavni tajnik treba razgovarati sa Zelenskim i na odvojenom sastanku. Zatim u petak treba otputovati u Odesu, jednu od triju luka namijenjenih izvozu žitarica u okviru postignutog dogovora, nakon čega će posjetiti Tursku, napose Zajednički koordinacijski centar (CCC) koji nadgleda taj dogovor.

8:00 Najmanje šest granata eksplodiralo je u blizini nuklearne elekrane u Zaporižju, nakon napada ukrajinskih snaga, objavio je član glavnog vijeća vojno-civilne uprave Zaporiške oblasti Vladimir Rogov. Prema njegovim riječima, drugi je to napad ukrajinskih snaga na dio Energodara gdje se nalazi nuklearna elektrana Zaporižja.

"Ukrajinske oružane snage otvorile su masovnu vatru na grad Energodar u Zaporiškoj oblasti", izvijestila je gradska vojno-civilna uprava.

7:55 Mianmar planira uvoz ruskog benzina i loživog ulja kako bi ublažio zabrinutost oko opskrbe i rastućih cijena, rekao je glasnogovornik hunte. Ta država jugoistočne Azije zadržala je prijateljske veze s Rusijom, a Moskva traži nove kupce za svoju energiju u regiji jer će njezina najveća izvozna destinacija, Europa, uvesti embargo na rusku naftu u fazama kasnije ove godine.

7:50 U četvrtak rano ujutro ponovno je došlo do granatiranja Harkiva, objavio je regionalni guverner Oleh Sinehubov. Prema navodima lokalnih medija, u napadu je jedna osoba poginula, a 18 ih je ozlijeđeno.

⚡️ Governor: 1 killed, 18 injured in morning attack on Kharkiv.



Kharkiv Oblast Governor Oleh Syniehubov reported that Russian forces attacked a dormitory in Slobidsky district of Kharkiv in the morning of Aug. 18.

7:45 Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak kazao je kako most koji povezuje Krim s ruskim kopnom mora biti razmontiran. Most dužine 19 kilometara ključni je vojni i civilni kopneni koridor Moskve do poluotoka.

Podoljak ga je nazvao ilegalnim objektom.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak kazao je kako most koji povezuje Krim s ruskim kopnom mora biti razmontiran. Most dužine 19 kilometara ključni je vojni i civilni kopneni koridor Moskve do poluotoka.

Podoljak ga je nazvao ilegalnim objektom.

