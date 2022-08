Srijeda je 175. dan rata u Ukrajini. Dan ranije na mostu koji povezuje Krim s Rusijom zabilježen je rekordan promet, kao i da masa ljudi u panici bježi. Ukrajinci su osudili ruski kibernetički napad na stranicu Energoatoma. Borbe se nastavljaju.

Nepoznate osobe u ruskoj oblasti Kursk digle su u zrak dio željeznice koja se koristi samo za teretne vlakove.

Ukrajinci tvrde da ruska vojska nastavlja s napadima u regiji Harkiv i Donjeck.

Federalna služba sigurnosti Rusije optužila je ukrajinske diverzante za dizanje u zrak šest dalekovoda iz nuklearne elektrane Kursk u zapadnoj Rusiji.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

10:00 I ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nagovijestio je da su napade na Krimu izvele ukrajinske specijalne snage. U svom noćnom obraćanju pozdravio je one koji se "suprotstavljaju okupatorima u njihovoj pozadini".

Zahvalio je svim Ukrajincima koji pomažu vojcsi, obavještajnoj službi i specijalnim službama u "slabljenju vojsku okupatora".

9:55 Ministar obrane Sjedinjenih Država Lloyd Austin potvrdio je na Twitteru da je razgovarao sa svojim ukrajinskim kolegom Oleksijem Reznikovom o američkoj podršci toj zemlji.

Earlier today, I again spoke with my good friend and 🇺🇦 Ukrainian counterpart @oleksiireznikov to discuss U.S. support for Ukraine as Russia's brutal invasion nears its sixth month.

9:40 Britansko Ministarstvo obrane objavilo je kako su i ruska i ukrajinska strana potvrdile da su eksplodirala skladišta streljiva u blizini Džankoja na Krimu. Navode i da ta situacija vjerojatno sve više zabrinjava rusko zapovjedništvo.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/donFcuoRUL



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AlVp64C9Bn — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 17, 2022

9:13 Ukrajinski Glavni stožer Oružanih snaga u srijedu je objavio najnovije podatke o gubicima ruske vojske. Poginulo je 44.100 vojnika, a uništeno je 1886 tenkova.

9:00 Ukrajinske trupe granatiraju rashladni sustav nuklearne elektrane Zaporožje iz teškog naoružanja, izjavio je u utorak Vladimir Rogov, član vijeća vojno-civilne uprave regije Zaporižje. On ističe kako Ukrajina cilja na sustav hlađenja elektrane. Svako njegovo oštećenje može dovesti do pregrijavanja reaktora, što je prepuno katastrofe koja može biti gora od nesreće u Černobilu, prenosi ruska agencija Tass.

Posljednjih dana ukrajinske snage izvele su nekoliko napada na njezin teritorij koristeći bespilotne letjelice, teško topništvo i raketne sustave. U većini slučajeva takve napade odbijaju sustavi protuzračne obrane, no nekoliko je granata pogodilo infrastrukturne objekte i blizinu skladišta nuklearnog otpada, dodaju.

8:55 Gradonačelnik Lavova Andriy Sadovyi upozorio je stanovnike da se pripreme za tešku zimu.

U videu koji je objavio na svojim društvenim mrežama, rekao je kako ih čeka teška zima.

"To je logično - ne može biti ništa jednostavno u zemlji koja se bori za svoju neovisnost. Ali moramo biti spremni na sve", izjavio je.

Dodao je da su gradske vlasti radile na akcijskom planu za sve hitne slučajeve "koje mogu nastati kao rezultat neprijateljskog napada".

The mayor of #Lviv Andriy Sadovyi urged the city's residents to prepare for a difficult winter.



People should prepare for a situation "that is difficult to imagine," he said. pic.twitter.com/yDezKA6K0v — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2022

8:50 Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak rekao je da bi moglo biti još napada u sljedeća dva ili tri mjeseca sličnih "misterioznim napadima u utorak na željezničko čvorište i zračnu bazu na Krimu, kao i prošlotjednom napadu na ruske ratne zrakoplove na aerodromu Saky na krimskom poluotoku".

"Ruska Federacija je ta koja ruši svjetski sigurnosni sustav i čini genocid. Moramo to zaustaviti", poručio je.

Statements of Putin and Shoigu indicate the loss with reality. They became victims of their own propaganda. But pretending to be unjudgmental and shifting blame for the murders will not work. RF is the one destroying world security system and committing genocide. We must stop it.

8:45 Sjeverna Koreja i ukrajinska regija Donjeck pod ruskom okupacijom razvijat će "jednako korisnu bilateralnu suradnju", rekao je njezin samoimenovani čelnik u pismu Kim Jong-unu, kako navode državni mediji.

Denis Pušilin je to obećao u poruci čestitajući Kimu 15. kolovoza Dan oslobođenja Koreje, izvijestila je sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA, dva dana nakon što je objavila sličnu poruku ruskog predsjednika Vladimira Putina Kimu.

8:35 Francuski predsjednik Emmanuel Macron i indijski premijer Narendra Modi dogovorili su se u utorak da će "surađivati kako bi se zaustavio" rat u Ukrajini, priopćila je Elizejska palača.

Dvojica čelnika su telefonom razgovarali o "ratu koji Rusija vodi u Ukrajini i o njezinim destabilizacijskim posljedicama na ostatak svijeta", navodi se u priopćenju ureda francuskog predsjednika.

Emmanuel Macron je primajući u svibnju u Parizu indijskog premijera istaknuo "odlučnost Francuske da nastavi pružati potporu Ukrajini".

Indija nije otvoreno osudila rusku invaziju na Ukrajinu i nije se pridružila glasovima u UN-u u tom smislu.

U lipnju je ipak supotpisala izjavu G7 u kojoj se ta skupina obvezuje da će "poštovati teritorijalnu cjelovitost i suverenitet drugih zemalja".

U prilikama prehrambene krize prouzročene ukrajinskim sukobom, francuski predsjednik je opetovao "važnost koordiniranog djelovanja međunarodne zajednice".

Dvojica čelnika su se uz to osvrnuli na "izazove u indopacifičkom prostoru i na stanje u Šri Lanki".

8:25 Eksplozije su uzrokovale značajnu štetu ruskim resursima i ozbiljno poremetile rusku logistiku. Ruske snage koristile su Džankoj kao željezničko čvorište za prijevoz trupa i opreme do okupiranih naselja u južnoj Zaporiškoj oblasti, uključujući Melitopolj, navodi Institut za proučavanje rata.

These explosions both caused significant damage to Russian resources and seriously disrupted Russian logistics. Russian forces have used Dzhankoi as a railway hub for transporting troops and equipment to occupied settlements in southern #Zaporizhia Oblast, including Melitopol.

8:22 Sergej Bratčuk, glasnogovornik regionalne uprave Odese, izvijestio je da su ruske snage ispalile nekoliko projektila na regiju, ranivši tri osobe.

Ukrajinske oružane snage također su objavile novosti, rekavši da su projektili uništili rekreacijski centar i nekoliko privatnih zgrada.

⚡️ General Staff: Ukrainian forces repel Russian offensive near Bilohirka.



In an update on Aug. 17, Ukraine’s General Staff reported that Russian forces are continuing to concentrate their efforts near Bakhmut and Novopavlivka in Donetsk Oblast. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 17, 2022

8:15 Usporedba satelitskih snimaka koje je snimila američka tvrtka Planet Labs, pokazuje posljedice eksplozija u utorak u ruskom skladištu streljiva na Krimu.

Kirill Ovsyany, novinar ukrajinske službe Radija Sloboda, objavio je slike na Twitteru.

New satellite images by @planet. Explosions at the Russian army ammunition depot near #Dzhankoy in the occupied Crimea. 16/08/2022

