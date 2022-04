Utorak je 48. dan rata u Ukrajini. Pukovnija Azov tvrdi da su ih Rusi u Mariupolju napali kemijskim oružjem, čeka se ruski odgovor. Ukrajinci rade na dokumentaciji o ubojstvima i silovanjima na područjima koja su neko vrijeme bila okupirana.

Tijek događanja iz minute u minutu možete pratiti u nastavku:

16:30 "Rusija će nastaviti vojnu akciju u Ukrajini sve do potpunog ispunjenja ciljeva", rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak nakon sastanka s bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom. Putin je istaknuo kako ruska kampanja ide prema planu. Ne ide brže, jer Rusija želi svesti gubitke na najmanju moguću mjeru, kazao je Putin te dodao kako je Ukrajina odustala od prijedloga koje je dala tijekom razgovora s ruskim pregovaračima u Istanbulu, što je dovelo do zastoja u pregovorima, kao i da Moskvi nije preostao drugi izbor, nego da nastavi sa svojom ofenzivom.

Putin je rekao i da su zapadne zemlje pokrenule "totalni rat sankcijama protiv Rusije i Bjelorusije", prenosi Sky News.

15:47 Bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko smatra da su optužbe za zločine u Ukrajini "psihološka operacija koju su izveli Englezi". Moskva tvrdi da su fotografije mrtvih civila na ulicama Buče lažne.

Lukašenko je sa svojim bliskim saveznikom Vladimirom Putinom bio u posjetu svemirskom centru Vostočni. Branio je Putinovu invaziju na Ukrajinu koja je djelomično pokrenuta iz Bjelorusije prije gotovo sedam tjedana

15:42 Ukrajinske vlasti tvrde da je od početka rata 24. veljače ubijeno 19.600 ruskih vojnika. Navode da su Rusi izgubili i 1956 oklopnih vozila, 732 tenka i 140 helikoptera.

Rusija je posljednji put dala službeni podatak o broju poginulih ruskih vojnika u Ukrajini, kako je tvrdila, 25. ožujka, čime je ukupan broj poginulih 1351. Vjeruje se da je pravi broj puno veći.

