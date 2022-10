Ukrajinski gradovi suočeni su s više ruskih raketnih napada. Koalicija od pedesetak zemalja predvođena SAD-om, poznata kao Obrambena kontaktna skupina za Ukrajinu, sastat će se u srijedu u Bruxellesu na marginama sastanka ministara obrane NATO-a.



Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

7:40 Američka ministrica financija Janet Yellen pozvala je partnere i saveznike da ubrzaju isplatu obećane financijske potpore Ukrajini dok Rusija nastavlja svoje "barbarske" napade na svog susjeda.

Washington namjerava isplatiti 4,5 milijardi dolara izravne potpore Ukrajini u idućim tjednima, rekla je američka ministrica. Kongres je odobrio nova sredstva prije dva tjedna, čime je ukupna izravna proračunska potpora SAD-a Ukrajini porasla na 13,5 milijardi dolara.

7:30 Ruski raketni napadi oštetili su više od 10 gradova, uključujući Lavov, Bakhmut, Avdiivku i Zaporižju. U više raketnih napada u utorak ubijeno je sedam osoba u Zaporižji, a dio Lavova ostao je bez struje, naveli su lokalni dužnosnici.

7:20 "U posljednja 24 sata okupatori su ponovno pribjegli masovnim raketnim napadima - više od 30 krstarećih projektila, sedam zračnih napada i 25 slučajeva granatiranja", objavile su ukrajinske oružane snage.

Ukrajinsko zapovjedništvo tvrdi da su ukrajinske snage ubile više od 100 ruskih vojnika u južnoj regiji Herson. Reuters nije mogao neovisno provjeriti informacije s bojišta.

7:10 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da očekuje pozitivan odgovor zapadnih saveznika u Bruxellesu u srijedu na njegove zahtjeve da se Ukrajini hitno poveća vojna pomoć jer su ukrajinski gradovi suočeni s više ruskih raketnih napada.



7:00 Financijski dužnosnici skupine G7 razgovarat će u srijedu o ukrajinskim potrebama na marginama godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke.

Dužnosnici MMF-a i Ukrajine sastat će se idući tjedan u Beču zbog tehničkih rasprava o ukrajinskom proračunu s namjerom da se postave temelji za budući cjeloviti program kreditiranja.



6:50 Koalicija od pedesetak zemalja predvođena SAD-om, poznata kao Obrambena kontaktna skupina za Ukrajinu, sastat će se u srijedu u Bruxellesu na marginama sastanka ministara obrane NATO-a.



6:40 Američki predsjednik Joe Biden rekao je da vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin potpuno krivo procijenio svoj rat koji vodi protiv Ukrajine te da iako vjeruje da Putin djeluje racionalno, njegovi ciljevi u Ukrajini "nisu bili racionalni". Kazao je u intervjuu za CNN i da "ne misli" da će Putin upotrijebiti taktičko nuklearno oružje.



6:30 Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov pozdravio je isporuku dodatna četiri lansera HIMARS-a iz Sjedinjenih Država, čija su preciznost i veći domet omogućili Ukrajini da smanji prednost ruskog topništva i potaknuli nedavnu protuofenzivu zemlje.

"Vrijeme HIMARS-a. Dobro vrijeme za Ukrajince, a loše za okupatore", napisao je Reznikov na Twitteru.

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8