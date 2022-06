Rat u Ukrajni ušao je u 108. dan. Dva Britanca koje su Rusi zarobili u Donjecku osuđena su na smrtnu kaznu. Građanima Mariupolja prijete kolera, dizenterija i druge bolesti, koje se javljaju zbog leševa na ulicama.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:20 Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je kako ruske snage 'nisu napredovale prema jugu Severodonjecka".

"Intenzivne ulične borbe su u tijeku i obje strane vjerojatno trpe veliki broj žrtava", naveli su.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 June 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/7sAMSXqHpa 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0H4JnqeYFy

7:50 Vlasti u dijelu Ukrajine koji je zauzela Rusija koriste posebne sheme za izbjegavanje zapadnih sankcija kako bi prodale žito Sjevernoj Americi i drugim dijelovima svijeta, izvijestila je u petak ruska državna agencija RIA, prenosi Reuters.

Ukrajina je optužila Moskvu za krađu žitarica s teritorija koje je Rusija okupirala od početka invazije na Ukrajinu krajem veljače.

Zbog rata bi moglo doči do ozbiljnih nestašica hrane na globalnoj razini jer na Rusiju i Ukrajinu otpada oko 29 posto svjetskog izvoza pšenice.

Vladimir Rogov, predstavnik vlasti koju je nametnula Rusija u zaporiškoj oblasti, kazao je da se žito također prodaje bliskoistočnim i afričkim zemljama.

"Oni se boje sankcija, ali svejedno kupuju naše žito s radošću - naravno, putem posrednika i shema", rekao je Rogov ruskoj televiziji, prenosi RIA.

Rogov je rekao da u dijelu zaporiške oblasti pod ruskom kontrolom ima 1,5 milijuna tona žitarica, dodaje RIA.

7:45 Ruske snage nastavljaju napade na Severodonjeck, ali nemaju pod kontrolom cijeli grad, objavio je Institut za proučavanje rata.

