17:02 Pet stanica metroa u Kijevu koje nose imena povezana s Rusijom, bit će preimenovano, jer ukrajinski glavni grad želi "derusificirati" svoju prometnu mrežu. Vlasti kažu da je 170.000 ljudi sudjelovalo u internetskoj anketi za odabir novih imena za određene postaje koje su do sada imale sovjetske konotacije. Kijevske gradske vlasti razmatraju prijedloge.

16:57 SAD vjeruje da se Vladimir Putin priprema za dugi sukob u Ukrajini. "Ruska pobjeda u istočnoj regiji Donbasa možda neće okončati rat", smatra Avril Haines, šefica američke nacionalne obavještajne službe. "Procjenjujemo da se predsjednik Putin priprema za dugotrajni sukob u Ukrajini tijekom kojeg namjerava postići ciljeve i izvan Donbasa. Ocjenjujemo da se Putinovi strateški ciljevi vjerojatno nisu promijenili, što sugerira da je odluka iz ožujka o preusmjeravanju ruskih snaga na Donbas samo privremena”, kazala je Haines te dodala kkao je Putin računao da će odlučnost zapada s vremenom oslabiti.

16:45 Sjedinjene Amerike Države potvrdile su da je između osam i deset ruskih generala ubijeno u ratu u Ukrajini. Ukrajina je do sada tvrdila da je ubijeno 12 generala, navodi ABC News, ali Rusija nije potvrdila tu brojku. Ruski dužnosnici osporili su neke od tih navoda.

16:40 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s ministrima vanjskih poslova Njemačke i Nizozemske, Annalenom Baerbock i Wopkeom Hoekstrom.

"Podrška vaših zemalja nam je važna i vrijedna. Hvala vam što ste solidarni s ukrajinskim narodom", napisao je na Telegramu.

16:37 Ruske snage u Ukrajini izvoze žito i druge poljoprivredne proizvode na Krim, u Rusiju i drugdje u inozemstvu, priopćilo je ukrajinsko Ministarstvo obrane.

"Značajan dio žitarica ukradenog iz Ukrajine nalazi se na suhim teretnim brodovima pod ruskom zastavom u Sredozemnom moru", navode.

16:35 Pozivajući se na američke obavještajne izvore, AFP je objavio kako Putin širi rat i na Transnistriju, moldavsku regiju.

