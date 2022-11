260. je dan invazije Rusije na Ukrajinu. U Hersonu je naređeno povlačenje ruskih snaga. Procjenjuje se da je Rusija do sada u ovom ratu izgubila više od 100.000 vojnika.

07:40 Ruski predsjednik Vladimir Putin neće sudjelovati na sastanku na vrhu G20 na Baliju idućeg tjedna, reklo je u četvrtak rusko veleposlanstvo za AFP, čime je otklonjena neizvjesnost u vezi s planovima kremaljskog čelnika.

07:20 Visokopoziconirani američki general Mark Milley ocijenio je kako je ruska vojska imala više od 100.000 poginulih i ranjenih vojnika u Ukrajini, dodavši kako su i ukrajinske oružane snage vjerojatno pretrpjele gubitke otprilike iste razine u ratu.

"Puno ljudske patnje i stradanja", izjavio je general Miley dodavši kako je vjerojatno također i 40.000 ukrajinskih civila stradalo od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači ove godine.

Sinove ruskih moćnika novinari pitali hoće li na bojišnicu u Ukrajinu, pogledajte što su im odgovorili

Kakav je život u tami? "Svi su gladni. Čak i moja mačka nešto čeka", "Nanesena šteta je golema"

07:00 Ruski ministar obrane Sergei Shoigu naredio je u srijedu povlačenje ruske vojske iz okupiranog Hersona, duž rijeke Dnjepar.

⚡️The Minister of Defense of the Russian Federation, Sergei Shoigu commanded to begin the withdrawal of troops from the temporarily occupied Kherson across the Dnipro River.



👉Follow@Flash_news_ua pic.twitter.com/J4h93LwJUZ