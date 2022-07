U tijeku je 135. dan rata u Ukrajini. Veleposlanica Narodne Republike Doneck u Rusiji OIga Makejeva i drugo osoblje veleposlanstva već su započeli svoj rad u Moskvi. Europska komisija u četvrtak je odobrila hrvatski program državnih potpora, vrijedan do 500 milijuna eura.

Europska komisija u četvrtak je odobrila hrvatski program državnih potpora, vrijedan do 500 milijuna eura

Ruske snage ispalile su projektile na središte istočnog ukrajinskog grada Kramatorsk u zračnom napadu

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je ubilo ukrajinske vojnike koji su pokušavali podići ukrajinsku zastavu na nedavno ponovno zauzetom Zmijskom otoku

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je da bi pokušaji Zapada da kazni nuklearnu silu poput Rusije za rat u Ukrajini mogli ugroziti cijelo čovječanstvo.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:23 U gradu Šaktarsku sinoć je odjeknula golema eksplozija. Ukrajinski mediji navode kako su ukrajinske snage pogodile veliko rusko skladište oružja. Stanovnici su navodno evakuirani.

Flames in occupied #Shakhtarsk near #Donetsk. Different Telegram channels report that a #Russian ammunition depot is on fire. pic.twitter.com/ClAvmyGGPo — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2022

More fires were reported in the Russian-occupied areas of Donetsk Oblast



This time in Shakhtarsk, about 25 miles (40 km) due east of the city of Donetsk pic.twitter.com/svIAb0nFeJ — OPSEC? (@GuinieZoo_Intel) July 8, 2022

8:15 Indonezija, koja predvodi sastanak ministara vanjskih poslova G20 na Baliju, pozvala je na prekid rata u Ukrajini.

"Naša je odgovornost što prije okončati rat i riješiti nesuglasice za pregovaračkim stolom, a ne na bojnom polju", rekao je indonezijski ministar vanjskih poslova Retno Marsudi.

🇷🇺🇮🇳 On the sidelines of the G20 Foreign Ministers' meeting, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov held talks with Minister of External Affairs of India @DrSJaishankar.



📸 Photo by Maria Zakharova pic.twitter.com/o7yugqRIs6 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 8, 2022



8:02 Britansko ministarstvo obrane objavilo je novo izvješće o tijeku rata u Ukrajini.

"Rusija vjerojatno koncentrira opremu na prvoj liniji u smjeru Sjeverska, oko osam kilometara zapadno od trenutačne ruske crte bojišnice. Postoji mogućnost da će Sjeversk biti neposredni taktički cilj. Ukrajinske snage napreduju u jugozapadnom Hersonu", stoji, među ostalim, u britanskom izvješću.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/YEHaB5kPAg



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/u2asPHxXhf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 8, 2022



8:00 Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov razgovarao je s novinarima uoči sastanka s ministrima vanjskih poslova G20.

Lavrov je rekao da je Rusija spremna pregovarati s Ukrajinom i Turskom o žitu, ali nije jasno kada bi do takvih pregovora moglo doći, prenosi The Guardian.

7:30 Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je izazov Zapadu poručivši mu "neka samo pokuša" poraziti Rusiju "na bojnom polju" u Ukrajini, gdje Moskva "još nije počela ozbiljne stvari".

"Danas čujemo da nas žele pobijediti na bojnom polju. Što reći? Neka pokušaju!" rekao je Putin na sastanku sa čelnicima skupina u donjem domu parlamenta, koji je prenosila televizija.

7:00 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je podizanje ukrajinske zastave na Zmijskom otoku u Crnom moru znak da njegova zemlja neće biti slomljena.

"Dvomjesečna operacija oslobađanja Zmijskog otoka upozorenje je svim ruskim snagama u Ukrajini", poručio je u videoobraćanju.

Što se događalo 134. dana rata u Ukrajini, možete pročitati >> OVDJE.