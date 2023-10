Sukob koji je podijelio svijet: Ovako izgleda karta po pitanju rata između Izraela i Hamasa

Dan nakon što je zbog prijetnje Hamasovih projektila dio njemačke delegacije predvođene kancelarom Olafom Scholzom bio prisiljen ležati na asfaltu aerodromske piste u Tel Avivu, iz Izraela se vratio čelnik najmoćnije svjetske sile i zaštitnika židovske države. Joe Biden Izraelu je donio podršku, ali i upozorenje.

"Izrael je pretrpio težak zločin. Ali znate, stvar je takva da ako imaju mogućnost prekinuti patnje ljudi koji nemaju kamo pobjeći, onda to trebaju učiniti. Ako to ne učine, onda će za to odgovarati", rekao je.

Ovako izgleda karta svjetskih pozicija po pitanju rata između Izraela i Hamasa – pravo Izraela na obranu podupiru zemlje euroatlantskih integracija, dok se Kina, Rusija, Brazil, Turska i druge zemlje načelno zalažu za stišavanje sukoba. I jedan i drugi blok ističu da izraelska obrana nema pravo gaziti civile.

Karta svjetskih pozicija po pitanju rata između Izraela i Hamasa (Foto: France 24)

Diljem svijeta, od zapadnih do istočnih zemalja, organiziraju se protesti potpore Gazi. Nekoliko stotina ih je upalo čak i u zgradu američkog parlamenta zahtijevajući od Kongresa i predsjednika Bidena da inzistiraju na primirju. Uhićeni su jer su ušli u dio zgrade u kojem prosvjedi nisu dozvoljeni.

