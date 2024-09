Razorni uragan Helene do sada je odnio šest života, uključujući i onaj djeteta od četiri godine kojeg je poginulo u prometnoj nesreći.

Do nesreće je došlo kada je automobil frontalno naletio na vozilo koje je išlo u suprotnom smjeru. Četverogodišnje dijete je na mjestu preminulo, a 12-godišnjak koji je bio u istom vozilu je hospitaliziran s ozljedama opasnim po život.

U bolnici je završilo i dvoje djece iz drugog vozila - dvogodišnjak s ozljedama opasnim za život i četverogodišnjak s lakšim ozljedama. Obje vozačice zadobile su lakše ozljede, potvrdio je lokalni policijski narednik Christhopher Knox.

#HurricaneHelen has been a nightmare, there’s flooding everywhere, I can’t even drive in certain parts… I gotta get out of Florida 😞 #Hurricane pic.twitter.com/YhkSzyWqnl

Još jedna smrt zabilježena je u kući u gradu Charlotte u Sjevernoj Karolini. Za sad još nepoznata osoba poginula je nakon što je na nju palo stablo zbog jakog vjetra.

Stanovnica Floride Jules Carl požalila se reporteru CNN-a kako je ovo najgora tropska oluja koju je do sada doživjela.

"Mojom ulicom plovi čamac, a u našem dvorištu plivaju ribe", rekla je Carl.

⚠️ Major Hurricane Ian had pressure of 941MB.

Hurricane Helene is ALREADY down to 945MB.



The lower the barometric pressure, the more intense the hurricane.



Folks, this is NOT GOOD. pic.twitter.com/kHWqVIVbLA