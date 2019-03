Sedmero ljudi ranjeno je u ponedjeljak ujutro kad je izravno pogođena kuća blizu Tel Aviva raketom ispaljenom iz Pojasa Gaze, rekli su izraelski dužnosnici.

Glasnogovornik izraelske vojske u Tel Avivu rekao je da je utvrđeno kako je raketa ispaljena iz palestinske obalne enklave a vojska je na Twitteru objavila fotografiju gradskog područja istočno od Tel Aviva. U tom su gradu tijekom noći odjekivale sirene za zračnu opasnost.

FOOTAGE FROM THE SCENE where a rocket fired from Gaza this morning hit a residential building in central Israel, north of Tel aviv. Several Israelis were injured.





Seven Israelis, including two infants, have been hurt after a long-range rocket fired from Gaza hit a home near Tel Aviv, destroying it and starting a fire; the wounded have been taken to hospital with varying degrees of injury.

Liječnički izvori kažu da je među ozlijeđenima u naselju Mishemeret troje djece: beba, trogodišnje dijete i 12-godišnja djevojčica.

A rocket launched from Gaza by Palestinian terrorists hit a house North of Tel Aviv, causing 7 casualties. Among them a 12 year-old girl, a 3 year-old toddler and a six months baby.



Ranjene od šrapnela su 60-godišnja i 30-godišnja žena, ostali su primili pomoć zbog pretrpljenog šoka.

The distance between Gaza and the village, Mishmeret, hit by a rocket, is 91 Km.

Kuću je zahvatio plamen, uništena je.

Napad se dogodio dva tjedna uoči izbora u Izraelu.

A rocket from Gaza hit this Israeli home at 5:20 this morning.

Premda palestinski militanti često ispaljuju rakete na područja oko pojasa Gaze, rijetko je da rakete pogode tako udaljena područja.

Rakete su 14. ožujka ispaljene na Tel Aviv u prvom takvom palestinskom napadu nakon rata između Izraela i Gaze 2014.

Izrael je uzvratio silovitim zračnim napadima na oko 100 ciljeva u Pojasu Gaze. (Hina)