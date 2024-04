VIDEO Raketni napad na Odesu: Četiri osobe su poginule, puno je ozlijeđenih, gori dvorac Harryja Pottera

Ruska vojska u ponedjeljak je izvela novi raketni napad na grad i crnomorsku luku Odesu.

Četiri osobe su poginule, a 28 ozlijeđeno, a požar je izbio u kući bivšeg zastupnika Serhiija Kivalova, koja je u vlasništvu Međunarodnog humanitarnog sveučilišta.

Izbio je i strašan požar u Studentskoj palači Pravne akademije Nacionalnog sveučilišta Odesa, koja je u ukrajinskoj javnosti poznata i kao dvorac Harryja Pottera.

🤬🚀 "Missile that hit Odesa contained shrapnel. It is used to destroy manpower", - Speaker Pletenchuk 💔 3 dead and more than 20 wounded. The fire in "Harry Potter's Castle" is assigned the highest level of difficulty. pic.twitter.com/Vyyyt1Uq8B

Među ozlijeđenima je i 12-godišnji dječak, a još dvoje stradalih u teškom su stanju. Medicinski radnici svima pružaju potrebnu pomoć. Pričinjena je šteta na stambenim objektima i civilnoj infrastrukturi - objavio je na Telegramu Oleh Kiper, načelnik Oblasne vojne uprave Odese.

❗️The death toll from a Russian missile attack on #Odesa has risen to four people, Governor Oleh Kiper has said.



Three women and one man were killed. Among the wounded are two children aged 16 and 5 and one pregnant woman. Four of the wounded are in serious condition. pic.twitter.com/8VV0Oj1PPa