Horor u susjedstvu: Pronađeni leševi ozlijeđenih pasa, među uhićenima i Hrvati

Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a RS u suradnji sa pripadnicima policijskih uprava Doboj, Banja Luka i Žandarmerije proveli su operativnu akciju Sambo usmjerenu na sprečavanje zlostavljanja životinja i organiziranja borbi pasa.

U sklopu ove akcije pretražena je i lokacija na području Dervente gdje su zatečene su 84 osobe, državljani Republike Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Njih 14 je uhićeno i protiv njih će biti podnesen izvještaj o počinjenom kaznenim djelima zlostavljanje i mučenje životinja, nedozvoljena proizvodnja i promet narkotičkih sredstava i omogućavanje uživanja opojnih droga.

Traju pretresi vozila i očevid na mjestu borilišta, priopćio je MUP.

Na mjestu događaja nađeni su i leševi ubijenih pasa, više ozlijeđenih pasa, a oduzet je novac i droga te drugi predmeti, piše Klix.