Quebec u plamenu, nada se kiši: "Tek treba vidjeti hoće li biti dovoljna da ugais požare''

Dužnosnici kažu da će do ponedjeljka biti oko 1200 vatrogasaca, uključujući više od 100 iz Francuske, koji će se boriti s požarima u šumovitoj pokrajini od samo 8,5 milijuna ljudi koja pokriva teritorij veći od Njemačke, Španjolske i Francuske zajedno.

"Predviđa se malo kiše... u sljedećih nekoliko dana postoji rizik da će situacija ostati kritična. Ali dolazak francuskih vatrogasaca stvarno će pomoći", rekla je ministrica šumarstva Maite Blanchette Vezina novinarima.

Do petka navečer bila su 422 požara širom Kanade, od kojih 125 u Quebecu. Kanadski šumski požari redovito se događaju u toplijim ljetnim mjesecima, ali je opseg trenutnog požara - i tako ranog izbijanja - bez presedana.

Savezni meteorolog Gerald Cheng rekao je novinarima da se tijekom vikenda u Quebecu očekuju oborine, ali je dodao i da "tek treba vidjeti je li ta kiša... dovoljna da ugasi požare".

This is not photoshoped.

This was actually taken 2 days ago near Chibougamau city, Québec, Canada.

Rainless, warmer, dryer temperature and a little human negligence lead to this.

Expect more, unless we all stop debating about climat change and DO something about it. pic.twitter.com/vuJrKek808