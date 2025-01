Regionalni putnički zrakoplov American Airlinesa u srijedu navečer se sudario u zraku s helikopterom Black Hawk američke vojske u blizini Nacionalne zračne luke Reagan Washington, rekli su dužnosnici.

Putnički zrakoplov se srušio u rijeku Potomac, izvijestili su mediji.

Senator Ted Cruz iz Teksasa rekao je na društvenim mrežama da "znamo da ima smrtnih slučajeva", no nije naveo koliko. Televizijska mreža NBC ranije je izvijestila da su iz rijeke Potomac do sada izvučena najmanje dva tijela i da su četiri osobe izvučene žive iz rijeke. Washington Post je, međutim, kasnije izvijestio pozivajući se na izvore da je više tijela izvučeno iz vode a da do sada nisu pronađeni preživjeli.

Američka savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) priopćila je da se regionalni zrakoplov PSA Airlinesa sudario u zraku s helikopterom Black Hawk dok je prilazio Reaganu. Dužnosnik američke vojske potvrdio je da je jedan od njihovih helikoptera sudjelovao u nesreći.

PSA je upravljao letom 5342 za American Airlines, koji je poletio iz Wichite, Kansas. American Airlines je objavio da je u zrakoplovu bilo 60 putnika i četiri člana posade, avion može prevoziti do 65 putnika. Vojska SAD-a je objavila da su u helikopteru bila tri vojnika.

Policija je rekla da je više službi uključeno u operaciju potrage i spašavanja u rijeci Potomac, koja graniči sa zračnom lukom.

Zračna luka kasno u srijedu priopćila je da su sva polijetanja i slijetanja obustavljena.

Nacionalna uprava za sigurnost prometa rekls je da prikuplja više informacija o incidentu.

Od veljače 2009. godine nije se dogodila smrtna nesreća putničkog zrakoplova u SAD-u, ali niz incidenata posljednjih godina koji su zamalo imali kobne posljedice izazvao je ozbiljnu zabrinutost za sigurnost.

American Airlines je rekao da će pružiti više informacija čim budu dostupni tvrtki.