Putinov saveznik predložio nuklearne napade na tri članice NATO-a

Saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Vladimir Solovjev, predložio je pokretanje nuklearnih napada na tri članice NATO-a: Francusku, Njemačku i SAD.

Solovjev je voditelj državne televizije i jedna od istaknutijih medijskih lica koje podržava Kremlj, a tu je ideju predložio u svojoj emisiji Večer s Vladimirom Solovjevom.

Isječak iz te emisije na X-u je podijelila Julia Davis iz Daily Beasta.

"Stručnjaci u emisiji Vladimira Solovjova procijenili su koji bi zapadni gradovi trebali biti prvi na meti nuklearnih napada. Neki od njihovih najboljih izbora: Pariz, Marseille, Lyon, Hamburg, München ili Garmisch-Partenkirchen i Sjedinjene Države općenito", dodala je Davis uz objavu.

